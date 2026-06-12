Mišo Brečko stopil pred novinarje: Zelo blizu mi je španska filozofija

Mišo Brečko bo v ponedeljek v Stožicah spoznal svoje nove varovance. Olimpija je rešitev za izpraznjeno trenersko klop po nizu neuspešnih tujih strategov spet našla v domači stroki, nekdanji slovenski reprezentant se je skladal z idejami novega športnega direktorja Necata Aygüna. Se začenja nova doba zmajev?

"Zelo sem vesel, a se tudi zavedam odgovornosti, ko postaneš trener takšnega kluba, kot je Olimpija. Zelo sem motiviran za delo, trenutno je predvsem veliko načrtovanja in organizacije, sem pa že neučakan, da gremo skupaj na igrišče," je zbrane novinarje v drobovju Stožic premierno v vlogi trenerja Olimpije nagovoril Mišo Brečko.

V ponedeljek je postal 11. polnopravni strateg zmajev v zadnjih petih letih. V junijskih dneh leta 2021 je klop Olimpije zapuščal Goran Stanković, po njem se je na njej zvrstilo devet tujih in en domači strokovnjak. Prvič po Zoranu Zeljkoviću bodo novinarske konference zeleno-belih znova potekale v slovenskem jeziku. V večini – ob novem trenerju sta v konferenčni sobi zmajevega gnezda danes sedela tudi športni direktor Necat Aygün in prvi operativec kluba Igor Barišić. Necat Aygün se je pogovarjal z desetimi kandidati, z njegovo filozofijo se je najbolj skladal Mišo Brečko. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem zadovoljen, da smo našli skupni jezik z Mišem Brečkom. Še posebej všeč mi je, da so to fantje iz Ljubljane, celotna njegova ekipa. Tudi nekdanji igralci Olimpije. Imajo našo 100-odstotno podporo in vem, da bo ta ekipa dobra. Ne bom preveč napovedoval, ker sem pred letom dni izjavil, da bo to najboljša Olimpija, a smo sezono končali na četrtem mestu. Moramo se boriti za naslov, moramo osvojiti kakšno lovoriko v sezoni, ki prihaja. Na tem mestu bi se rad še zahvalil Federicu Bessoneju in njegovi ekipi za vložen trud, vse dobro jim želim v prihodnosti," pravi Barišić, ki je prav tako potrdil, da je bil za izbor Brečka odgovoren novi športni direktor Aygün.

"To je bil proces, opravili smo temeljito analizo potencialnih trenerjev, sam sem se pogovarjal z vsaj desetimi strategi. Na koncu nismo stremeli k temu, da v Ljubljano pripeljemo neko veliko trenersko ime. Pomembno je, da pripeljemo trenerja, ki se sklada z našo vizijo in filozofijo. Mišo Brečko je bil v tem primeru najprimernejši kandidat," je pojasnil 46-letni Nemec, ki je bil v igralski karieri na nemških zelenicah večkrat tudi nasprotnik nekdanjega slovenskega reprezentanta.

Riera in Sanchez? "Zelo sta mi blizu."

Brečko bo svoje nove varovance spoznal v ponedeljek, ko bodo v zmajevem gnezdu stekle priprave na novo sezono. V zadnjih sezonah sta Ljubljančanom z naskokom največ uspehov prinesla španska trenerja Albert Riera in Victor Sanchez. Kakšno Olimpijo lahko pričakujemo pod njegovo taktirko? Mišo Brečko ne skriva naklonjenosti španski nogometni filozofiji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Zelo blizu mi je španska filozofija. Španci so trenutno za moje pojme vodilna sila, kar zadeva slog igre. Je pa seveda treba oceniti, kakšen kader imamo. Olimpija mora biti uspešna, to je vedno cilj. Seveda mora igrati napadalno, a mora imeti v prvi vrsti tudi rezultat. O modelu ali sistemu igre ne bi govoril prehitro, želim pa si, da bi bila naša ekipa tekmovalna, kompaktna. Da je na igrišču videti kot resna, odgovorna ekipa, ki je hkrati tudi razigrana," napoveduje novi trener zmajev.

Manj denarja, boljši nogomet

Ko bo ocena kadra končana, bo svoje ideje in želje za poletni prestopni rok zagotovo predstavil tudi Brečko. Športni direktor pravi, da je nekaj poslov že blizu realizacije. "Olimpija je bila v zadnjih letih najboljša takrat, ko je bilo vloženega denarja najmanj. Foto: Aleš Fevžer

"Potrebujemo pravo razmerje med mladimi in izkušenimi nogometaši. Verjamem, da bomo sestavili ekipo, ki nas bo pripeljala do zadanih ciljev. Spremljamo lige po celotni Evropi, spremljamo tudi, kaj se dogaja v Sloveniji. Pogovarjamo se z nekaterimi igralci, a potrebujemo še nekaj časa. V ekipi je prav tako še kar nekaj igralcev, ki jih mora trener spoznati in z začetkom priprav analizirati, potem bomo šli naprej. Imamo načrt, a najprej začnimo s pripravami," je razložil Aygün.

Kadrovanje Olimpije bo sicer v letošnjem poletju močno pogojeno z dejstvom, da finančnega priliva evropskega nogometa zaradi končnega četrtega mesta ne bo. To ni razlog za skrb, trdi Barišić.

"Kar zadeva finance, stojimo dobro. Res je, da ni Evrope in pripadajočih zaslužkov, a to hkrati pomeni, da ni stroškov potovanj. Obeta se prodaja enega ali dveh nogometašev, delamo na tem. Še vedno čakamo tudi na nekatera izplačila od že izpeljanih prestopov, tako da je vse v redu. V nobenem primeru ne bomo razmetavali z denarjem. Sami vidite, da smo v zadnjih letih najbolje igrali takrat, ko je bilo vloženega denarja najmanj. Ko smo imeli ekipo, ki se je borila za ta klub," poudarja desna roka predsednika Adama Deliusa.