Današnji horoskop: samski levi se ozrite naokoli, kozorogi sledite občutku

Oven

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Bik

Uživali boste ob ogledu filma s posebno osebo ali v družbi prijateljev. Vaša sposobnost, da se lahko popolnoma predate drugim in odmislite skrbi, je enkratna. Vitalnost in moč se bosta vrnili in to ravno ob pravem času, da boste zaključili del projekta ali pa boste pričeli z novim. Sledite intuiciji in delo bo še boljše.

Dvojčka

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Rak

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. Če zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Lev

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo to potreboval, samski pa se ozrite okoli sebe.

Devica

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake. Tisti pravi čas šele prihaja.

Tehtnica

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Partner ne bo vedel, kako zadovoljiti vaše želje. Postavite si prioritete. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb.

Škorpijon

V tem času boste zelo jasni in jedrnati z drugimi, na dan bodo prišle želje ter razlike med vami in drugimi na način, ki ne bo nikogar užalil. Ker se boste pojavili s samozavestjo, bodo drugi nagnjeni k temu, da bodo verjeli vsemu, kar boste rekli in naredili. Na koncu se vam bodo z veseljem pridružili.

Strelec

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani.

Kozorog

Vaša usklajenost je ena izmed vaših primarnih zmožnosti. Ampak, ali se vam je že zgodilo, da bi lahko bili malo nepredvidljivi, ko gre za ljubezen? Ne samo, da vas bo pustilo na vaših nogah, ampak bo tudi razvedrilo vašega duha. Vsekakor morate nujno slediti svojemu notranjemu občutku.

Vodnar

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe.

Ribi

Izmenjava zgodbic med samskimi je zmeraj zabaven dogodek, a pazite, da vse skupaj ne bo preraslo v neskončen krog pritoževanja. Obiščite nove kraje, le tako boste lahko doživeli novo romanco. Vezani, nihče nima popolnega življenja, tudi če je mogoče tako videti. Izkoristite prosti čas.