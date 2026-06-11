Pomemben adut Zeljkovića zapušča Slovenijo, igral bo na Nizozemskem

Liberijski desni bočni branilec Mark Pabai, ki je nazadnje igral za slovenskega prvoligaša Koper, se je kot prost igralec preselil v nizozemsko drugo ligo k De Graafschapu, so potrdili pri nizozemskem klubu.

Petindvajsetletni Mark Pabai je podpisal pogodbo za dve sezoni z možnostjo podaljšanja za še eno leto. "Mark ima te lastnosti in fizično sposobnost, da pokrije celotno desno stran. Ima že potrebne izkušnje, tudi na evropski ravni. Na primer, prejšnjo sezono je igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Prepričani smo, da bo Mark dragocen za našo ekipo," so zapisali pri De Graafschapu.

Pabai je sicer šel skozi mladinsko akademijo Utrechta, nato igral za mlajšo selekcijo tega kluba, nakar se je preselil v prvo ligo k ekipi PEC Zwolle. Sledila so obdobja v Italiji s Spalom in v Sloveniji s sežanskim Taborom in nazadnje Koprom. V dresu kluba iz pristaniškega mesta je zbral 79 nastopov in vknjižil devet asistenc. Tudi v nedavno končani sezoni je bil Pabai pomemben član zasedbe, ki je v prvenstvu zasedla končno 2. mesto.

Na Nizozemskem sicer v prvi ligi od Slovencev igra le vratar Lovro Štubljar za Groningen.