Novi trener Olimpije že v Stožicah, znana tudi prva okrepitev

V Stožicah je bilo danes zelo pestro. Na uradno potrditev iz zmajevega gnezda še čakamo, a je zdaj že jasno, da bodo Ljubljančani v novi sezoni spet igrali pod taktirko slovenske stroke. Novi trener Olimpije je nekdanji reprezentant Mišo Brečko, pogodbo z zeleno-belimi pa je prav tako podpisal prvi poletni novinec Federico Rose.

V zadnjih petih letih se je na vročem stolčku Stožic izmenjalo kar 11 nogometnih strokovnjakov, zgolj eden med njimi je bil Slovenec. Zoran Zeljković je Olimpijo prevzel sredi njene krstne evropske jeseni v sezoni 2023/24, še pred iztekom sezone pa se je poslovil od zmajevega gnezda.

Adamu Deliusu in preostalim odločevalcem v slovenski prestolnici bi glede na rezultate zadnjih sezon težko očitali. S tujimi strategi so imeli večkrat (zelo) srečno roko. O Albertu Rieri, ki je zeleno-bele v prvi sezoni popeljal do dvojne krone, ni treba izgubljati besed. Joao Henriques jih je takoj zatem vodil do prvega nastopa v glavnem delu enega od evropskih tekmovanj. Sledila je še sijajna sezona pod taktirko Victorja Sancheza.

Kmalu zatem se je sicer potrdila teza, da se na srečno roko ne gre zanašati na dolgi rok in da bi bilo morda smiselno vložiti več truda (tudi potrebnih finančnih sredstev), da bi kdo od tistih, ki so se izkazali za zadetek v polno, v Ljubljani ostal dlje. Dlje kot eno (šampionsko) sezono. Klavrno so zgodbo pri Olimpiji zaključili Jorge Simao, Erwin van de Looi in v manjši meri tudi Federico Bessone.

Z njim tudi Kirm in Žinko? Mišo Brečko je v zadnjih dveh letih vodil slovensko reprezentanco do 19 let. Foto: Aleš Fevžer

Po odhodu glavnega snovalca kadrovske politike Gorana Boromise je vlogo športnega direktorja prevzel Necat Aygün, s tem pa se očitno obrača tudi filozofija izbire nogometnih strokovnjakov. V sezono 2026/27 bo zmaje znova popeljal Slovenec, nekdanji reprezentant Mišo Brečko, ki je danes v zmajevem gnezdu že podpisal pogodbo z ljubljanskim klubom.

O prihodu 42-letnega Zasavca se je v slovenski nogometni javnosti v zadnjih dneh namigovalo vse glasneje, zdaj je že jasno, da bo Brečko tisti, ki se bo v Stožicah z močno prevetreno ekipo marsičesa lotil znova, saj je, kot smo izvedeli, v Stožicah že pristal na pogoje, ki jih je predstavil Delius.

Po poročanju Sportkluba bi utegnil imeti tudi pomoč Andraža Kirma, ki naj bi pri Bravu zapustil strokovni štab Aleša Arnola, in Luke Žinka, ki je do nedavnega vodil ljubljanski Slovan.

Brečko samostojnih trenerskih izkušenj v članskem nogometu nima, je pa v zadnjih dveh letih bdel nad slovenskim nogometnim podmladkom, saj je bil selektor reprezentance do 19 let. Federico Rose (levo) je na 12 tekmah za Muro dosegel tri zadetke. Foto: Aleš Fevžer

Rose prva poletna okrepitev

Bo Trboveljčan to povezavo izkoristil za to, da bo dres Olimpije v prihodnji sezoni oblekel tudi kdo od upov slovenskega nogometa? Zanimivo bo videti, zagotovo pa prvi novinec Ljubljančanov ne bo kdo od bivših varovancev Miše Brečka.

Pogodbo z ljubljanskim klubom je namreč danes po naših informacijah prav tako podpisal Federico Rose. Gre za argentinskega napadalca s hrvaškimi koreninami (in potnim listom), ki je v Slovenijo prispel pred slabima dvema letoma, ko je okrepil vrste sežanskega Tabora.

V drugoligaški konkurenci je nase v minuli sezoni opozarjal do te mere, da je drugo polovico sezone kot posojen nogometaš odigral v dresu Mure in se na 12 tekmah podpisal pod tri zadetke. Zdaj bo zaostril konkurenco v napadu Olimpije.