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Avtor:
STA

Torek,
9. 6. 2026,
20.36

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Natisni članek
NŠ Mura Darjan Slavic 1. SNL

Torek, 9. 6. 2026, 20.36

1 ura, 17 minut

NŠ Mura

Mura se je razšla s trenerjem Slavicem

Avtor:
STA

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Darjan Slavic | Darjan Slavic ni več trener Mure. | Foto Jure Banfi

Darjan Slavic ni več trener Mure.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Mura bo dobil novega trenerja. Kot so sporočili iz soboškega kluba, so končali sodelovanje z dosedanjim strategom Darjanom Slavicem, ki je ekipo prevzel po uvodnih krogih minule sezone.

"Vlogo glavnega trenerja je sprejel v zahtevnih okoliščinah in moštvo stabiliziral. Ob koncu sezone je bil zastavljen cilj - obstanek v prvi ligi - dosežen. Po sezoni je sledila temeljita analiza, po kateri smo se na podlagi pogovorov odločili, da gremo vsak po svoji poti. V prihodnjih dneh bo klub imenoval novega trenerja, ki bo z ekipo začel priprave na prihajajočo sezono," so pojasnili pri Muri.

Predsednik kluba Robert Kuzmič pa je poudaril, da je Slavic ekipo prevzel v zahtevnih okoliščinah in se ni ustrašil izziva, ki je bil pred njim. "Zahvaljujem se mu za njegovo požrtvovalnost in profesionalen odnos, nenazadnje tudi za to, da smo na koncu dosegli zastavljeni cilj in ostati prvoligaš. Tako v nogometu kot v življenju so spremembe edina stalnica in prišel je čas, da si sežemo v roke in se poslovimo," je povedal Kuzmič in Slavicu zaželel vse dobro.

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