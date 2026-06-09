Mura se je razšla s trenerjem Slavicem

"Vlogo glavnega trenerja je sprejel v zahtevnih okoliščinah in moštvo stabiliziral. Ob koncu sezone je bil zastavljen cilj - obstanek v prvi ligi - dosežen. Po sezoni je sledila temeljita analiza, po kateri smo se na podlagi pogovorov odločili, da gremo vsak po svoji poti. V prihodnjih dneh bo klub imenoval novega trenerja, ki bo z ekipo začel priprave na prihajajočo sezono," so pojasnili pri Muri.

Predsednik kluba Robert Kuzmič pa je poudaril, da je Slavic ekipo prevzel v zahtevnih okoliščinah in se ni ustrašil izziva, ki je bil pred njim. "Zahvaljujem se mu za njegovo požrtvovalnost in profesionalen odnos, nenazadnje tudi za to, da smo na koncu dosegli zastavljeni cilj in ostati prvoligaš. Tako v nogometu kot v življenju so spremembe edina stalnica in prišel je čas, da si sežemo v roke in se poslovimo," je povedal Kuzmič in Slavicu zaželel vse dobro.

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