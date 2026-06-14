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Liga NHL, šesta tekma finala, 14. junij
Vegas doma za preživetje
V hokejski ligi NHL je v noči na ponedeljek (2.00 po slovenskem času) na sporedu šesta tekma finala, v katerem Carolina Hurricanesi proti Vegas Golden Knightsom vodijo s 3:2 v zmagah. Zlati vitezi tako na domačem ledu igrajo za izenačenje, s katerim bi izsilili sedmo tekmo.
Carolina je na pragu osvojitve drugega Stanleyjevega pokala v zgodovini. Prvega in edinega so Hurricanesi osvojili leta 2006, pred tem, leta 2002 pa sploh prvič v zgodovini kluba zaigrali v finalu. Tudi Vegas, klub, ki obstaja od leta 2017, šele tretjič igra v finalu lige NHL. Leta 2018 je v finalu izgubil leta 2023 pa osvojil Stanleyjev pokal.
Liga NHL, šesta tekma finala, 14. junij
Finale lige NHL:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights /3:2/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.
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