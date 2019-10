[video: 60329 / ]

… leta 2006 je v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu (NHL) debitiral Anže Kopitar.

Takrat komaj 19-letnemu Hrušičanu je na gostovanju njegovega kluba Los Angeles Kings pri velikem kalifornijskem tekmecu Anaheim Ducks uspel izjemen debi. Kopitar je namreč v svojem prvem nastopu na največji hokejski klubski sceni dosegel kar dva zadetka.

V drugem delu tekme je najprej izenačil na 1:1, po dobrih dveh minutah pa Kralje celo popeljal v vodstvo. Na koncu se ni veselil zmage, Anaheim je slavil s 4:3, je pa dal dodatno delo sedmi sili. Ta se je zakopala v podrobnejše poizvedovanje o slovenskem najstniku, ki je že ob premieri napovedal veličastno kariero v ligi NHL.

Kopitar je s Kralji, pri katerih mu je pripadla tudi vloga kapetana, dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (leta 2012 in 2014).

... leta 1937 se je rodil Ivo Daneu, slovenska košarkarska legenda. Nedvomno je bil eden najboljših košarkarjev, kar jih je kdaj odraščalo pri nas. V svoji zbirki ima naslov svetovnega prvaka, osvojen pred domačim občinstvom leta 1970 v Ljubljani, olimpijsko srebro iz Mehike leta 1968, naziv najkoristnejšega igralca na svetovnem prvenstvu leta 1967 v Urugvaju, šest naslovov državnega klubskega prvaka (z Olimpijo) ... Vse lovorike je dosegel pod zastavo takratne Jugoslavije, o osvajanju naslova svetovnih prvakov leta 1970 pa je bil leta 2015 posnet celo film (Postali bomo prvaki sveta).

Zgodilo se je še:

Leta 1956 je v dresu angleškega nogometnega kluba Manchester United prvič zaigral tedaj 18-letni Bobby Charlton in že v svojem premiernem nastopu na znamenitem štadionu Old Trafford dvakrat zadel mrežo gostujočega moštva Charlton Athletic, ki so ga njegovi Rdeči vragi v tej tekmi sicer premagali s 4:2. Pri Unitedu je preživel 17 let in v vseh tekmovanjih zanj odigral 758 tekem, kar je bil dolgo rekord. Danes ta pripada Ryanu Giggsu (963 tekem). Je pa Charlton rekorder po številu zadetkov za Manchester United, dosegel jih je 249. Le tri manj je zbral Wayne Rooney.

Leta 1973 se je na dirkališču Watkins Glen v kvalifikacijah za dirko formule 1 smrtno ponesrečil Francoz Francois Cevert, ki je v karieri enkrat zmagal, 6. oktobra leta 1974 pa je na omenjenem prizorišču med dirko umrl še Avstrijec Helmut Koinigg.



Leta 1974 je brazilski dirkač formule 1 Emerson Fittipaldi osvojil še drugi naslov prvaka v treh letih, prvega za McLaren.



Leta 1976 je na prijateljski tekmi proti Walesu v Cardiffu pri zmagi z 2:0 prvič za nogometno reprezentanco Zahodne Nemčije nastopil Karl-Heniz Rummenigge, ki je za elf na 95 nastopih zabil 45 golov.

Leta 1995 je hokejski klub iz lige NHL odigral prvo tekmo pod novim imenom Colorado Avalanche in premagal Detroit Red Wings s 3:2.



Leta 2001 je slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani pred 9.500 navijači igrala zadnjo tekmo rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 in Ferske otoke premagala s 3:0. Izkazala sta se debitanta Nastja Čeh (dva zadetka) in Senad Tiganj (en zadetek). Slovenija je osvojila drugo mesto v skupini 1 in se uvrstila v dodatne kvalifikacije, v katerih je izločila Romunijo in se senzacionalno uvrstila na 'mondial'.

Leta 2005 se je od reprezentančnega dresa brazilske nogometne reprezentance poslovil Marcos Roberto Silveira Reis, ki je branil vrata Brazilije na svetovnem prvenstvu 2002 v Južni Koreji in na Japonskem, ko so Brazilci osvojili naslov svetovnega prvaka. Igral je na 29 tekmah v izbrani vrsti.

Rodili so se:

