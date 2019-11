[video: 60853 / ]

… leta 1996 je Mike Tyson, eden najboljših boksarjev vseh časov, izgubil naslov svetovnega prvaka po verziji WBA. V Las Vegasu v dvorani MGM Grand Garden Arena ga je premagal Evander Holyfield. Borba se je končala v enajsti rundi. Dvoboj je prekinil sodnik, ki je presodil, da Tyson ni mogel več boksati proti nasprotniku.

Glavna akterja sta se znova pomerila naslednje leto in tudi tisti dvoboj so prekinili. Železni Mike je bil namreč diskvalificiran, potem ko je Holyfieldu odgriznil del ušesa. To borba je bila označena kot ena najbolj bizarnih v zgodovin boksa. Mike Tyson je svojo športno kariero končal leta 2006.

Zgodilo se je še:

Leta 1927 je Urugvaj v Limi igral proti Boliviji in zmagal z 9:0, kar je najvišja zmaga v njegovi zgodovini.

Leta 1965 je bilo na tekmi nemške Bundeslige med Borussio Mönchengladbachom in Borussio Dortmund kar pet enajstmetrovk v rednem delu igre, kar je rekord tekmovanja.

Leta 1968 so pri londonskem nogometnem klubu Arsenal praznovali 50 let igranja v prvi ligi, kar je v angleški nogometni zgodovini rekordno dolgo obdobje. Topničarji so prvo uradno tekmo v tem tekmovanju odigrali leta 1919, ko jih je na njihovem stadionu Highbury premagal Newcastle z 1:0.

Leta 1974 se je v Coneglianu pri Trevisu rodil Alessandro Del Piero, odlični napadalec italijanske reprezentance in Juventusa iz Torina. Svojo nogometno pot je začel pri drugoligašu Padovi, kjer je igral dve sezoni in na igrišče stopil vsega štirinajstkrat. Za Juventus je podpisal leta 1993 in že v prvi sezoni odigral 11 tekem ter dosegel pet golov. Tako je postal stalni član prve enajsterice in že naslednje leto je z Juventusom osvojil dve lovoriki – italijansko prvenstvo in pokal.

Leta 1985 je Gari Kasparov postal najmlajši šahovski svetovni prvak v zgodovini, potem ko je ugnal Anatolija Karpova. Kasparov je bil star 22 let in 210 dni.

Leta 1997 je v Benetkah, star 81 let umrl Helenio Herrera, mednarodni nogometni trener argentinskega rodu, ki je postal znan po izumu ekstremno zaprtega načina obrambe, popularno imenovanega catenaccio oz. ključavnica.

Rodili so se:

1921 – pokojni ukrajinski telovadec Viktor Čukarin

1949 – nekdanji predsednik NZS Rudi Zavrl

1963 – nekdanji ameriški košarkar lige NBA Anthony Bowie

1973 – nekdanji grški nogometaš Zisis Vryzas

1974 – nekdanji nemški skakalec Sven Hannawald.

1974 – nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Del Piero

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Ficko