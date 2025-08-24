Neverjetno: po padcu in izpahnjeni rami so mu še ukradli kolo #video

Zaključek druge etape 80. Dirke po Španiji je močno otežil dež, na spolzkih cestah je prišlo do številnih padcev, na enem od krožišč kakšnih 24 kilometrov pred ciljem je na tleh pristal tudi prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard in domala celotna njegova ekipa Visma | lease a Bike. Posebno smolo je imel francoski član ekipe Axel Zingle, ki si je pri padcu izpahnil ramo, nato pa so mu izmaknili še kolo.

V trenutku ko je prišlo do množičnega padca je Zingle ravno poskušal iz žepa potegniti gel, zato je padel še nekoliko bolj nerodno in si izpahnil ramo, je povedal po etapi. Medtem ko so vsi njegovi kolegi hitro spet sedli na kolo in se pognali v lov za glavnino – nekoliko obtolčeni Danec Vingegaard je na koncu celo osvojil etapo in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke -, je 26-letni Francoz Zingle izgubil veliko več časa.

🎥 ON BOARD | #LaVuelta25



“Cyclists today aren’t tough anymore”

Cyclists today:



"Los ciclistas de hoy en día ya no son duros"

Los ciclistas de hoy en día: pic.twitter.com/Z6lfP8aWs8 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Najprej so mu izpahnjeno ramo poskušali nazaj namestiti člani spremljevalnega osebja nizozemske ekipe, a je moral vseeno obiskati še zdravniško ekipo v reševalnem vozilu. Tedaj pa ga je doletel še en udarec, ostal je brez nekaj tisoč evrov vrednega kolesa proizvajalca Cervelo. "Preden sem vstopil v reševalno vozilo, sem kolo predal nekomu, ki ni najbolje govoril angleško. Ko so mi namestili ramo in sem prišel ven, kolesa ni bilo nikjer," je bil razočaran po etapi.

Todo el Visma al suelo en una caída que implica a Jonas Vingegaard 💥



Disfruta de #LaVuelta25 en los canales de @eurosport_es disponibles en DAZNpic.twitter.com/1nrLOHams0 — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

V cilj je pripeljal z dobrimi 24 minutami zaostanka za zmagovalcem, a ostal na dirki. Te sreče pa ni imel njegov rojak Guillaume Martin iz moštva Groupama – FDJ, ki je po padcu z letošnjo Vuelto že končal.

