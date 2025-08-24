Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
24. 8. 2025,
20.53

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Axel Zingle Visma | Lease a Bike Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Nedelja, 24. 8. 2025, 20.53

13 minut

Vuelta 2025

Neverjetno: po padcu in izpahnjeni rami so mu še ukradli kolo #video

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Axel Zingle | Axel Zingle je danes na Vuelti padel, si izpahnil ramo, nato pa ostal še brez kolesa. | Foto Guliverimage

Axel Zingle je danes na Vuelti padel, si izpahnil ramo, nato pa ostal še brez kolesa.

Foto: Guliverimage

Zaključek druge etape 80. Dirke po Španiji je močno otežil dež, na spolzkih cestah je prišlo do številnih padcev, na enem od krožišč kakšnih 24 kilometrov pred ciljem je na tleh pristal tudi prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard in domala celotna njegova ekipa Visma | lease a Bike. Posebno smolo je imel francoski član ekipe Axel Zingle, ki si je pri padcu izpahnil ramo, nato pa so mu izmaknili še kolo.

Gal Glivar v begu, Vuelta 2025
Sportal Gal Glivar bežal, v dežju številni padci, Vingegaard pa šprintal do zmage

V trenutku ko je prišlo do množičnega padca je Zingle ravno poskušal iz žepa potegniti gel, zato je padel še nekoliko bolj nerodno in si izpahnil ramo, je povedal po etapi. Medtem ko so vsi njegovi kolegi hitro spet sedli na kolo in se pognali v lov za glavnino – nekoliko obtolčeni Danec Vingegaard je na koncu celo osvojil etapo in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke -, je 26-letni Francoz Zingle izgubil veliko več časa.

Najprej so mu izpahnjeno ramo poskušali nazaj namestiti člani spremljevalnega osebja nizozemske ekipe, a je moral vseeno obiskati še zdravniško ekipo v reševalnem vozilu. Tedaj pa ga je doletel še en udarec, ostal je brez nekaj tisoč evrov vrednega kolesa proizvajalca Cervelo. "Preden sem vstopil v reševalno vozilo, sem kolo predal nekomu, ki ni najbolje govoril angleško. Ko so mi namestili ramo in sem prišel ven, kolesa ni bilo nikjer," je bil razočaran po etapi.

V cilj je pripeljal z dobrimi 24 minutami zaostanka za zmagovalcem, a ostal na dirki. Te sreče pa ni imel njegov rojak Guillaume Martin iz moštva Groupama – FDJ, ki je po padcu z letošnjo Vuelto že končal.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Matteo Jorgenson
Sportal Američan se je znova "spotaknil" ob Pogačarja: Užival bom, ker ga ni
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Axel Zingle Visma | Lease a Bike Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.