Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
24. 8. 2025,
17.41

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Domen Novak Gal Glivar Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Nedelja, 24. 8. 2025, 17.41

14 minut

Dirka po Španiji, 2. etapa (Alba – Limone Piemonte, 159,9 km)

Gal Glivar bežal, v dežju številni padci, Vingegaard pa šprintal do zmage

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gal Glivar v begu, Vuelta 2025 | Mladi Gal Glivar (desno) je danes bežal. | Foto Reuters

Mladi Gal Glivar (desno) je danes bežal.

Foto: Reuters

Zmagovalec druge etape 80. Dirke po Španiji je prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard. Danski kapetan moštva Visma | Lease a Bike je v ciljnem šprintu v klanec za las ugnal Italijana Giulia Cicconeja (Lidl - Trek). Večji del etape je bil med ubežniki mladi slovenski as Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck), ki pa je na zaključnem vzponu popustil in ni končal med najboljšimi. Vingegaard je od Jasperja Philipsena (Alpecin - Deceuninck) prevzel tudi rdečo majico vodilnega na dirki.

Jasper Philipsen, Vuelta 2025
Sportal Slavje v ekipi Gala Glivarja, Philipsen upravičil vlogo favorita

Takoj po uradnem štartu etape so iz glavnine skočili Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck), Čeh Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) in Belgijec Liam Slock (Lotto). Trojici se je poskušalo pridružiti še nekaj kolesarjev, uspešen pa je bil le vztrajni Španec Sinuhe Fernandez (Burgos Burpellet BH), ki je ubežno skupino okrepil po dobrih 30 kilometrih etape. Glavnina – na čelu te je tempo večinoma narekovala švicarska ekipa Q36.5 - sicer četverici ni dovolila večje prednosti (največja je bila dobri dve minuti).

Dež in padci, pa odstop Francoza Martina

Ob koncu etape je začelo močno deževati, v glavnini so se vrstili padci, ki so terjali tudi odstop Francoza Guillauma Martina (Groupama – FDJ), iz vodilne skupine je prvi popustil Fernandez, Glivar, Otruba in Slock so zadrževali dobro minuto prednosti, a je spolzka cesta spet terjala žrtve. Na enem od krožišč 24 kilometrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerem je na tleh pristala domala celotna ekipa Visma | Lease a Bike, tudi prvi favorit za končno zmago na Vuelti Jonas Vingegaard. Danec je sicer hitro nadaljeval z dirko, manj sreče pa je imel njegov francoski kolega Axel Zingle, ki se je nazaj na kolo usedel šele po nekaj minutah oskrbe.

Na zaključni klanec druge kategorije Limone Piemonte (9,9 km s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom) se je trojica ubežnikov pognala z le 36 sekundami prednosti pred glavnino. Sedem kilometrov pred ciljem sta Glivar in Otruba popustila in se pridružila glavnini, Slock pa se je še trudil v ospredju. Zdržal je še dober kilometer, nato je tudi njega pogoltnila že razredčena glavnina in razvnel se je boj za etapno zmago in z njo tudi prevzem rdeče majice vodilnega na dirki.

Vingegaard šprintal do rdeče majice

V ospredje so se prebile ekipe favoritov, Visma, UAE Emirates, Ineos Grenadiers, Lidl – Trek, Jayco AlUla, tudi Red Bull – BORA – hansgrohe. Oster tempo je še naprej redčil skupino, med favoriti pa ni povzročal večje škode. V zadnji kilometer se je pripeljala še vedno zelo velika skupina favoritov in odločal je naposled šprint v klanec.

550 metrov pred ciljno črto je skočil Marc Soler (UAE Emirates), pa sprožil številne protinapade, Italijan Giulio Ciccone (Lidl – Trek) je poskušal s silovitim zaključkom, a mu je zmago le za nekaj centimetrov izmaknil Vingegaard, ki je nov vodilni na dirki.

Tudi jutri kolesarje čaka razgibana etapa, še zadnja v Italiji. V 134,6 kilometrih od San Maurizia Canaveseja do Ceresa bodo morali premagati klanec druge kategorije Issiglio in tudi zaključek etape bo v klanec četrte kategorije.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Matteo Jorgenson
Sportal Američan se je znova "spotaknil" ob Pogačarja: Užival bom, ker ga ni
Primož Roglič, Vuelta 2024
Sportal Kaj letos prinaša Rogličeva Vuelta?
Domen Novak Gal Glivar Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.