Gal Glivar bežal, v dežju številni padci, Vingegaard pa šprintal do zmage

Zmagovalec druge etape 80. Dirke po Španiji je prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard. Danski kapetan moštva Visma | Lease a Bike je v ciljnem šprintu v klanec za las ugnal Italijana Giulia Cicconeja (Lidl - Trek). Večji del etape je bil med ubežniki mladi slovenski as Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck), ki pa je na zaključnem vzponu popustil in ni končal med najboljšimi. Vingegaard je od Jasperja Philipsena (Alpecin - Deceuninck) prevzel tudi rdečo majico vodilnega na dirki.

Takoj po uradnem štartu etape so iz glavnine skočili Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck), Čeh Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) in Belgijec Liam Slock (Lotto). Trojici se je poskušalo pridružiti še nekaj kolesarjev, uspešen pa je bil le vztrajni Španec Sinuhe Fernandez (Burgos Burpellet BH), ki je ubežno skupino okrepil po dobrih 30 kilometrih etape. Glavnina – na čelu te je tempo večinoma narekovala švicarska ekipa Q36.5 - sicer četverici ni dovolila večje prednosti (največja je bila dobri dve minuti).

Dež in padci, pa odstop Francoza Martina

Ob koncu etape je začelo močno deževati, v glavnini so se vrstili padci, ki so terjali tudi odstop Francoza Guillauma Martina (Groupama – FDJ), iz vodilne skupine je prvi popustil Fernandez, Glivar, Otruba in Slock so zadrževali dobro minuto prednosti, a je spolzka cesta spet terjala žrtve. Na enem od krožišč 24 kilometrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerem je na tleh pristala domala celotna ekipa Visma | Lease a Bike, tudi prvi favorit za končno zmago na Vuelti Jonas Vingegaard. Danec je sicer hitro nadaljeval z dirko, manj sreče pa je imel njegov francoski kolega Axel Zingle, ki se je nazaj na kolo usedel šele po nekaj minutah oskrbe.

Na zaključni klanec druge kategorije Limone Piemonte (9,9 km s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom) se je trojica ubežnikov pognala z le 36 sekundami prednosti pred glavnino. Sedem kilometrov pred ciljem sta Glivar in Otruba popustila in se pridružila glavnini, Slock pa se je še trudil v ospredju. Zdržal je še dober kilometer, nato je tudi njega pogoltnila že razredčena glavnina in razvnel se je boj za etapno zmago in z njo tudi prevzem rdeče majice vodilnega na dirki.

Vingegaard šprintal do rdeče majice

V ospredje so se prebile ekipe favoritov, Visma, UAE Emirates, Ineos Grenadiers, Lidl – Trek, Jayco AlUla, tudi Red Bull – BORA – hansgrohe. Oster tempo je še naprej redčil skupino, med favoriti pa ni povzročal večje škode. V zadnji kilometer se je pripeljala še vedno zelo velika skupina favoritov in odločal je naposled šprint v klanec.

550 metrov pred ciljno črto je skočil Marc Soler (UAE Emirates), pa sprožil številne protinapade, Italijan Giulio Ciccone (Lidl – Trek) je poskušal s silovitim zaključkom, a mu je zmago le za nekaj centimetrov izmaknil Vingegaard, ki je nov vodilni na dirki.

Tudi jutri kolesarje čaka razgibana etapa, še zadnja v Italiji. V 134,6 kilometrih od San Maurizia Canaveseja do Ceresa bodo morali premagati klanec druge kategorije Issiglio in tudi zaključek etape bo v klanec četrte kategorije.

