Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard se je odločil, da dvema zmagama na Dirki po Franciji (2022 in 2023) v svojo zbirko dosežkov doda še en Grand Tour. Letos se je po novem porazu na Touru, kjer ga je še drugo leto zapored ugnal slovenski as Tadej Pogačar, odločil za špansko Vuelto, na to pa prihaja kot izraziti favorit za končno zmago. Na letošnji španski pentlji ne bo niti Pogačarja niti lanskega zmagovalca in štirikratnega šampiona te dirke Primoža Rogliča. Lahko sploh kdo prepreči Dančev pohod do zmage? Slovenske barve bosta zastopala Domen Novak (UAE Emirates - XRG) in debitanst na tritedenskih dirkah Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck).

V soboto se bo v Torinu v Italiji začela 80. Dirka po Španiji. Kolesarje v 21 etapah čaka 3.151 kilometrov dirkanja, le štiri etape bodo ravninske, tri razgibane, šest hribovitih, šest zahtevnih gorskih s ciljem v klanec, pa še ekipni in posamični kronometer. Tadeja Pogačarja na letošnji dirki ne bo, po četrti zmagi na francoskem Touru je potreboval premor, osredotočil se bo raje na svetovno prvenstvo v Ruandi, kjer bo branil mavrično majico. Tudi Primoža Rogliča, ki si s štirimi zmagami na Vuelti z domačo legendo Robertom Herasom deli rekord, letos ne bo. Manjkajo tudi Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Oscar Onely, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Richard Carapaz, brata Simon in Adam Yates …

Vingegaard veliki favorit

Kot izraziti favorit za skupno zmago tako ostaja danski as Jonas Vingegaard, ki želi dvema naslovoma s francoskega Toura v svojo zbirko dodati še eno lovoriko z Grand Toura. Prepričani smo lahko, da želi v karieri osvojiti vse tri. Pogačar ima ob štirih zmagah na Touru že tudi zmago na Giru (2024), Vingegaard je doslej veljal predvsem kot specialist za Dirko po Franciji in zaradi tega požel tudi nekaj kritik. Te so se ga očitno dotaknile, letos ima namen po Vuelti nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Ruandi in svetu pokazati, da le ni tako enoplasten kolesar.

Jonas Vingegaard je prvi favorit za skupno zmago. Foto: Reuters

Vingegaardova ekipa Visma | Lease a Bike je zgrajena za Dančev uspeh, ob sebi bo imel Seppa Kussa (zmagovalca Vuelte 2023), Alexa Zingleja, Bena Tuletta, Dylana van Baarleja, Mattea Jorgensona, Wilca Keldermana in Victorja Campenaertsa. Strah vzbujajoči zasedbi nizozemskih čebel bo kos le redkokdo, pričakujemo pa, da jo bo izzval Pogačarjev UAE Emirates – XRG. Ima pa ta brez slovenskega šampiona nekaj težav z osredotočenostjo, kar smo letos lahko videli na italijanskem Giru, kjer je mladi Mehičan Isaac del Toro tudi zaradi slabe taktike njegovih športnih direktorjev zmago oddal Simonu Yatesu in Vismi.

Portugalec Joao Almeida je adut ekipe UAE Emirates - XRG. Foto: Guliverimage

Kako se bo odrezal UAE brez Pogačarja?

Glavni adut UAE Emirates na Vuelti bo najbrž prekaljeni Portugalec Joao Almeida, ki pa je zaradi okrevanja po padcu v sedmi etapi letošnjega Toura šele pred kratkim prišel nazaj na tekmovalno raven. Nekakšen rezervni adut ekipe utegne biti Španec Juan Ayuso, v ekipi UAE Emirates so še Marc Soler, Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Ivo Oliveira, Jay Vine in Slovenec Domen Novak.

"Vuelta bo ponudila imeniten dvoboj dveh ekip, Visme in UAE. Obe lovita svoj drugi Grand Tour v sezoni, po tem ko je Simon Yates dobil Giro in Pogačar Tour. To bo še dodatna motivacija za obe moštvi," pričakuje tudi direktor španske pentlje Javier Guillén. "Izjemno veseli bi bili, če bi dirkal Pogačar, ampak je imel drugačne načrte. Po letu 2019 se še ni vrnil na našo dirko, bo pa ta letos odprta in zmagovalca ne bomo poznali vse do konca," je še povedal Guillen.

Gal Glivar bo debitiral na tritedenskih dirkah. Foto: Osebni arhiv

Kdo še lahko meša štrene?

Z izjemno ekipo na dirko prihaja ameriški Lidl – Trek, ki bo stavil na Danca Madsa Pedersena v boju za točke in Italijana Giulia Cicconeja v skupnem seštevku. Avstralska Jayco AlUla se bo v boj za skupno zmago podala z Benom O'Connorjem, Ineos Grenadiers s Kolumbijcem Eganom Bernalom, Bahrain Victorious z Italijanom Antoniem Tiberijem, Astana z njegovim rojakom Lorenzom Fortunatom …

Pri Red Bull - BORI - hansgrohe ob odsotnosti Primoža Rogliča in Floriana Lipowitza upe polagajo v Avstralca Jaija Hindleyja, zmagovalca Gira leta 2022, a tihi adut ekipe utegne biti mladi Italijan Giulio Pellizzari, šesti z letošnjega Gira in zmagovalec nedavne dirke po Burgosu. Domačin Mikel Landa je kapetan ekipe Soudal Quick-Step, Avstrijec Felix Gall francoskega Decathlona AG2R La Mondiala, Britanec Thomas Pidcock ekipe Q36.5 …

Krstni nastop na tritedenski dirki bo doživel še en Slovenec, Galu Glivarju, ki so ga včeraj potrdili kot člana ekipe Alpecin - Deceuninck.

Foto: zajem zaslona

Drugi teden najzahtevnejši, tudi z zloglasnim Anglirujem

Vuelta se bo šestič v zgodovini začela na tujem, prvič v Italiji. Tam bodo kolesarji odpeljali tri etape, prva s štartom v Torinu bo ravninska, druga in tretja bosta bolj razgibani s ciljem v klanec, nato se bo karavana podala v Francijo, v peti etapi po letalskem prevozu do Figuerasa pa bo na sporedu ekipni kronometer.

V 13. etapi se bodo kolesarji povzpeli na sloviti Angliru. Foto: zajem zaslona

V nadaljevanju prvega tedna bosta na sporedu že dve zahtevni gorski etapi, izpostaviti velja sedmo v Andori, ki je z nekaj več kot 4.200 višinskimi metri najbolj plezalna na letošnji dirki. Na papirju najtežji pa je drugi teden dirke, v tem bodo morali kolesarji premagati sloviti Angliru v 13. etapi, dan kasneje pa se bodo ob siceršnji poplavi razgibanih tras podali še na Farrapono.

Zadnji teden prinaša še dve zahtevni etapi na Alto de el Morredero v 17. in zelo zahtevni zaključni klanec do Bola de Munda v predzadnji etapi. Vmes bo še edina posamična vožnja na čas v Valladolidu (27 km), za konec pa parada šampionov in šprinterski zaključek v Madridu.

"Kronometer v Valladolidu v zadnjem tednu, pa etapi z Anglirujem in Farrapono v Asturiji bodo zagotovo presojali o zmagovalcu dirke," je prepričan direktor Guillen.

Etape 80. dirke po Španiji: Datum Etapa Od do tip 23. 8. 1. etapa Torino–Novara (186,1 km) ravninska 24. 8. 2. etapa Alba–Limone Piemonte (159,6 km) hribovita 25. 8. 3. etapa San Maurizio Canavese–Ceres (134,6 km) hribovita 26. 8. 4. etapa Susa–Voiron (206,7 km) hribovita 27. 8. 5. etapa Figueres (24,1 km) ekipni kronometer 28. 8. 6. etapa Olot–Pal (170,3 km) gorska 29. 8. 7. etapa Andorra La Vella–Cerler (188 km) gorska 30. 8. 8. etapa Monzon–Zaragoza (163,5 km) ravninska 31. 8. 9. etapa Alfaro–Valdezcaray (195,5 km) hribovita 1. 9. prost dan 2. 9. 10. etapa Sendaviva–Larra Belagua (175,3 km) hribovita 3. 9. 11. etapa Bilbao–Bilbao (157,4 km) razgibana 4. 9. 12. etapa Laredo–Los Corrales de Buelna (144,9 km) razgibana 5. 9. 13. etapa Cabezon de la Sal–Angliru (202,7 km) gorska 6. 9. 14. etapa Aviles - Farrapona, Lagos de Somiedo (135,9 km) gorska 7. 9. 15. etapa Vegadeo–Monforte de Lemos (167,8 km) razgibana 8. 9. prost dan 9. 9. 16. etapa Poio–Herville (167,9 km) hribovita 10. 9. 17. etapa Valdeorras–Alto de el Morredero (143,2 km) gorska 11. 9. 18. etapa Valladolid (27,2 km) posamični kronometer 12. 9. 19. etapa Rueda–Guijuelo (161,9 km) ravninska 13. 9. 20. etapa Robledo–Bola del Mundo (165,6 km) gorska 14. 9. 21. etapa Alalpardo–Madrid (111,6 km) ravninska

