Ena najmočnejših ekip na svetovni kolesarski sceni Team Visma | Lease a Bike je razkrila svojo končno postavo za Dirko po Španiji 2025. Z Jonasom Vingegaardom na čelu želijo znova poseči po veliki zmagi.

Ekipa Team Visma | Lease a Bike je potrdila svojo osmerico za letošnjo Vuelto, kjer bo vodilno vlogo prevzel Jonas Vingegaard. Po zmagi Simona Yatesa na Giru in drugem mestu Jonasa na Touru želijo pri nizozemskem moštvu osvojiti Vuelto. In njihov glavni adut je 28-letni Danec, ki bi rad prvič v karieri osvojil še drugo tritedensko dirko, potem ko mu je to dvakrat uspelo na Touru.

Ob sebi bo imel izjemno močne pomočnike z izkušnjami na največjih dirkah. Poleg Vingegaarda se v špansko areno vrača tudi Sepp Kuss, zmagovalec Vuelte 2023. V ekipi sta še Matteo Jorgenson ter izkušeni Wilco Kelderman.

Postavo dopolnjujejo še Britanec Ben Tulett, belgijski specialist za ravnino Victor Campenaerts, mojster klasik Dylan van Baarle in Francoz Axel Zingle.

"Jonas je naš adut za skupno zmago"

Športni direktor ekipe Grischa Niermann je jasno izrazil pričakovanja: "Skupna zmaga je naš veliki cilj, tega ne skrivamo. Jonas je naš vodja in največja priložnost za končni uspeh. S Seppom imamo nekdanjega zmagovalca, Matteo pa je po Touru dobro okreval. Skupaj z Wilcom, Benom, Victorjem, Dylanom in Axlom imamo ekipo, ki lahko Jonasa podpre v vsaki situaciji."

Jonas bi že danes začel dirko. Foto: Reuters

Zahtevna trasa, kjer bodo odločale zadnje etape

Letošnja trasa Vuelte prinaša deset razgibanih etap, pet zaključkov na vrhu klancev, ter ključna vzpona na Alto de l’Angliru in Bola del Mundo v zadnjem tednu. Dodani sta še dve vožnji na čas.

Za Vingegaarda ima Vuelta poseben pomen

"Moja prva tritedenska dirka je bila prav Vuelta leta 2020, kjer smo slavili s Primožem Rogličem," se spominja Vingegaard. "Leta 2023 smo skupaj stali na najvišji stopnički v Madridu. Letos upam, da dodamo še kak lep spomin. Pripravljen sem in najraje bi kar takoj začel dirko."