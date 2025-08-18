Rogličevi razkrili ekipo za Vuelto

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe je potrdila osmerico kolesarjev, ki bo nastopila na 80. izvedbi Vuelte. Na startu bodo Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Jonas Koch in Tim van Dijke.

Španska tritedenska dirka, ki se bo začela 23. avgusta, bo ponudila ekipni kronometer v uvodnem tednu, deset ciljev na vzpon (med njimi legendarna Angliru in Bola del Mundo), približno šest priložnosti za sprinterje ter odločilni posamični kronometer v zadnjih dneh pred koncem v Madridu.

Glavni adut ekipe bo Jai Hindley, zmagovalec Gira 2022, ki se vrača v vlogo kapetana na tritedenskih preizkušnjah. Ekipa pa bo v Španiji nastopila uravnoteženo. Ob podpori Hindleyju v boju za skupno razvrstitev želi napadati tudi etapne zmage.

Jai Hindley je osrednji kapetan ekipe. Foto: Ana Kovač

Na drugi letošnji tritedenski dirki bo nastopil Giulio Pellizzari, ki je z nastopom na Giru navdušil že ob debiju. Enaindvajsetletni Italijan želi na Vuelti narediti naslednji korak v razvoju in obenem izkoristiti priložnost za učenje od izkušenejšega moštvenega kolega.

"Naš kapetan je Jai Hindley, okoli njega pa imamo zelo uravnoteženo ekipo. Želimo biti konkurenčni, aktivni v dirki, napadati in ob tem pomagati Jaiju, hkrati pa meriti tudi na etapne zmage. To je eden naših glavnih ciljev. Jai je naš vodja, a z ekipo, kot jo imamo, lahko pustimo pečat na več etapah. Težko je zdaj napovedati, kam točno lahko poseže, toda Jai je že dokazal, da ima noge za zmago na tritedenskih dirkah," je za spletno stran ekipe povedal športni direktor Patxi Vila.