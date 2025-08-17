Slovenski kolesarski as Primož Roglič se mudi na Nizozemskem, kjer se je danes udeležil ekshibicijskega kriterija v Etten Leuru, prvič pa je spregovoril tudi o svojem novem kolegu v moštvu Red Bull – BORA – hansgrohe, belgijskemu šampionu Remcu Evenepoelu, ki bo za nemško-avstrijsko ekipo dirkal v naslednji sezoni. In kaj je povedal 35-letni Zasavec?

"Vesel sem njegovega prihoda, Remco je poseben," je po poročanju časnika Het Nieuwsblad povedal Primož Roglič. "Zmagal je na že kar nekaj dirkah, zato upam, da bomo skupaj dosegli velike stvari," je svojemu bodočemu moštvenemu kolegu še popihal na dušo.

Ob najavi, da Evenepoel zapušča moštvo Soudal Quick-Step in se seli k močni ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe, se je pojavilo vprašanje, kako bo Belgijčev prihod vplival na hierarhijo v moštvu. Kakšen bo odslej status slovenskega veterana. Bo Roglič sploh še dobil priložnosti dirkati na Touru?

"Tour je še daleč, zadnji se je ravnokar končal in še ni gotovo, ali ga bom lahko dejansko odpeljal prihodnje leto. Seveda pa bomo trdo delali, da skupaj dosežemo najboljše," je bil diplomatski odgovor Slovenca. "Še vedno moramo napredovati in upam, da se bomo lahko skupaj izboljšali. Ekipa raste, a še vedno obstaja vrzel do Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda," je še dodal.

Na ekshibicijskem nizozemskem kriteriju ob Rogliču dirkajo še domači zvezdnik Mathieu van der Poel, Oscar Onley, Thymen Arensman, Tim Wellens, v ženski konkurenci pa zmagovalka letošnjega ženskega Toura Pauline Ferrand-Prévot, pa Lorena Wiebes, Lotte Kopecky, Anna van der Breggen …

