Španec Joan Penarroya je novi trener beograjskega Partizana, ki nastopa v elitni evroligi, je sporočila srbska ekipa. Šestinpetdesetletni Španec je na tem položaju nasledil slovitega Željka Obradovića.

Penarroya je v preteklosti vodil Andorro, Manreso, Burgos, Valencio in Baskonio, v sezoni 2024/25 pa je bil prvi trener Barcelone.

Beograjska ekipa, ki je z razmerjem zmag in porazov 6-11 na 17-mestu v 20-članski evroligi, je pogodbo podpisal tudi ameriški organizator igre Cameron Payne.

Preberite še: