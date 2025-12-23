Torek, 23. 12. 2025, 15.40
Španec prevzema Partizan
Joan Penarroya novi trener košarkarjev Partizana
Španec Joan Penarroya je novi trener beograjskega Partizana, ki nastopa v elitni evroligi, je sporočila srbska ekipa. Šestinpetdesetletni Španec je na tem položaju nasledil slovitega Željka Obradovića.
Penarroya je v preteklosti vodil Andorro, Manreso, Burgos, Valencio in Baskonio, v sezoni 2024/25 pa je bil prvi trener Barcelone.
Beograjska ekipa, ki je z razmerjem zmag in porazov 6-11 na 17-mestu v 20-članski evroligi, je pogodbo podpisal tudi ameriški organizator igre Cameron Payne.
