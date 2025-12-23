Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Španec prevzema Partizan

Joan Penarroya novi trener košarkarjev Partizana

Joan Penarroya | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španec Joan Penarroya je novi trener beograjskega Partizana, ki nastopa v elitni evroligi, je sporočila srbska ekipa. Šestinpetdesetletni Španec je na tem položaju nasledil slovitega Željka Obradovića.

Penarroya je v preteklosti vodil Andorro, Manreso, Burgos, Valencio in Baskonio, v sezoni 2024/25 pa je bil prvi trener Barcelone.

Beograjska ekipa, ki je z razmerjem zmag in porazov 6-11 na 17-mestu v 20-članski evroligi, je pogodbo podpisal tudi ameriški organizator igre Cameron Payne.

