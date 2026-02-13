Odjemalcem električne energije pri ponudniku energije ECE, d.o.o. se konec februarja izteče rok za unovčenje ECE bonusa , ki so ga zbirali v letu 2025. Izkoristijo ga lahko za ugodnejši nakup v spletni trgovini ECE shop, in sicer najpozneje do 28. februarja 2026.

ECE bonus je ugodnost, ki pripada vsem odjemalcem električne energije pri ECE, brez dodatnega včlanjevanja v program zvestobe. Njegova višina se oblikuje v posameznem koledarskem letu. Ob začetku obdobja se odjemalcem pripiše začetni znesek v višini 20 evrov, nato pa se bonus mesečno povečuje glede na izbrano vrsto dobave električne energije, morebitno dobavo zemeljskega plina ter način dostave in plačila računa.

V letu 2025 so odjemalci v povprečju pridobili več kot 42 evrov ECE bonusa. Unovčijo ga lahko za ugodnejše nakupe v spletni trgovini ECE shop še do 28. februarja 2026.

Pregled stanja bonusa

Višino mesečnega in skupnega ECE bonusa lahko odjemalci spremljajo na mesečnih računih, po opravljeni registraciji je pregled mogoč tudi prek spletnega portala Moj ECE in v spletni trgovini ECE shop.

Za registracijo odjemalci potrebujejo svojo številko kupca, davčno številko ter zadnjo številko računa ali številko pogodbe. Registracija je preprosta in opremljena s standardnimi varnostnimi protokoli. Z enotnim uporabniškim imenom in geslom lahko uporabniki dostopajo tako do spletnega portala Moj ECE kot do spletne trgovine ECE shop.

Unovčenje v spletni trgovini

ECE bonus je mogoče unovčiti kot popust pri nakupu v spletni trgovini ECE shop, in sicer pri nakupih v skupni vrednosti 299,99 evra ali več. Spletna trgovina ponuja več kot 4.600 izdelkov v 12 kategorijah – od bele tehnike in elektronike do izdelkov za dom, delo, zabavo in prosti čas vseh družinskih članov.

Z unovčitvijo ECE bonusa lahko odjemalci pri nakupu prihranijo do 15 odstotkov.

Dodatne ugodnosti za kupce

Kupcem so v spletni trgovini ECE shop na voljo tudi druge ugodnosti, kot so izdelek meseca po zelo ugodni ceni, mesečne akcijske ponudbe z dodatnimi popusti ali praktičnim darilom ob nakupu. Odjemalci ECE lahko izkoristijo možnost obročnega plačila na do 36 obrokov brez obresti, ki jih poravnavajo neposredno prek računov za električno energijo. Vsem kupcem je zagotovljena brezplačna dostava kupljenih izdelkov na dom.

ECE bonus tako predstavlja obliko nagrajevanja zvestobe odjemalcev, ki jim omogoča konkretne prihranke pri spletnih nakupih. V časih, v katerih vsak evro šteje, ne zamudite priložnosti za dodaten prihranek in unovčite svoj ECE bonus.