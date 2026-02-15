Domen Prevc in čustva po zlatu: objemi dekleta Špele, sestre Eme ... povedo več kot besede

Ko je Domen Prevc izvedel, da je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici v Predazzu, je za hip obstal, nato pa je izbruhnilo čisto veselje. Odločil je izjemen skok v drugi seriji, sledili pa so trenutki – objem z dekletom Špelo, sestro Emo, najbližjimi in slavje ekipe ob osvojeni zlati olimpijski medalji. Sprehod čez Domnovo zlato v desetih fotografijah za čisto desetko.

Čustva ob zmagoslavju Domna Prevca in njegovi zlati olimpijski medalji

Trenutek za zgodovino – Domen Prevc je po razpletu dokončno dojel, da je postal olimpijski prvak. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Anže Lanišek v objemu – skupaj bosta nastopila na ponedeljkovi superekipni tekmi. Foto: Aleš Fevžer Družina v ospredju – sestro Emo je Domen že večkrat izpostavil, da se ob njej počuti zelo sproščeno. Foto: Aleš Fevžer Domen v objemu partnerke Špele Ravnik, ko se je evforija iz doskočišča preselila med najbližje. Foto: Aleš Fevžer Božidar Prevc je bil ponosen na svojega sina Domna. Mama Julijana je bila tokrat v domovini. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Jani Grilc – eden tistih, ki so verjeli, tudi ko ni šlo. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto – zlato, ki je nagrada tudi za celoten štab. Foto: Aleš Fevžer Zlate medalje sta bila vesela tudi Timi Zajc in Peter Prevc. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc v družbi srebrnega Rena Nikaida in bronastega Kacperja Tomasiaka. Foto: Aleš Fevžer Ekipa, ki stoji za poletom – slovensko slavje na prizorišču. Nasmehi, dvignjene pesti in ponos, ki ga ni mogoče izmeriti. Foto: Aleš Fevžer