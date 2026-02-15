Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Nedelja,
15. 2. 2026,
10.50

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Timi Zajc Timi Zajc Peter Prevc Peter Prevc Anže Lanišek Anže Lanišek Robert Hrgota Jani Grilc Božidar Prevc Špela Ravnik Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre zlata medalja Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 15. 2. 2026, 10.50

21 minut

Sprehod skozi čustva ob osvojeni zlati medalji Domna Prevca

Domen Prevc in čustva po zlatu: objemi dekleta Špele, sestre Eme ... povedo več kot besede

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc zlata medalja | Domen Prevc je spisal posebno pravljico na zimskih olimpijskih igrah in osvojil še zlato medaljo na posamični tekmi na veliki skakalnici. | Foto Aleš Fevžer

Domen Prevc je spisal posebno pravljico na zimskih olimpijskih igrah in osvojil še zlato medaljo na posamični tekmi na veliki skakalnici.

Foto: Aleš Fevžer

Ko je Domen Prevc izvedel, da je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici v Predazzu, je za hip obstal, nato pa je izbruhnilo čisto veselje. Odločil je izjemen skok v drugi seriji, sledili pa so trenutki – objem z dekletom Špelo, sestro Emo, najbližjimi in slavje ekipe ob osvojeni zlati olimpijski medalji. Sprehod čez Domnovo zlato v desetih fotografijah za čisto desetko.

Čustva ob zmagoslavju Domna Prevca in njegovi zlati olimpijski medalji

Trenutek za zgodovino – Domen Prevc je po razpletu dokončno dojel, da je postal olimpijski prvak. | Foto: Aleš Fevžer Trenutek za zgodovino – Domen Prevc je po razpletu dokončno dojel, da je postal olimpijski prvak. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Anže Lanišek v objemu – skupaj bosta nastopila na ponedeljkovi superekipni tekmi. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Anže Lanišek v objemu – skupaj bosta nastopila na ponedeljkovi superekipni tekmi. Foto: Aleš Fevžer Družina v ospredju – sestro Emo je Domen že večkrat izpostavil, da se ob njej počuti zelo sproščeno. | Foto: Aleš Fevžer Družina v ospredju – sestro Emo je Domen že večkrat izpostavil, da se ob njej počuti zelo sproščeno. Foto: Aleš Fevžer Domen v objemu partnerke Špele Ravnik, ko se je evforija iz doskočišča preselila med najbližje. | Foto: Aleš Fevžer Domen v objemu partnerke Špele Ravnik, ko se je evforija iz doskočišča preselila med najbližje. Foto: Aleš Fevžer Božidar Prevc je bil ponosen na svojega sina Domna. Mama Julijana je bila tokrat v domovini. | Foto: Aleš Fevžer Božidar Prevc je bil ponosen na svojega sina Domna. Mama Julijana je bila tokrat v domovini. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Jani Grilc – eden tistih, ki so verjeli, tudi ko ni šlo. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc in Jani Grilc – eden tistih, ki so verjeli, tudi ko ni šlo. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto – zlato, ki je nagrada tudi za celoten štab. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto – zlato, ki je nagrada tudi za celoten štab. Foto: Aleš Fevžer Zlate medalje sta bila vesela tudi Timi Zajc in Peter Prevc. | Foto: Aleš Fevžer Zlate medalje sta bila vesela tudi Timi Zajc in Peter Prevc. Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc v družbi srebrnega Rena Nikaida in bronastega Kacperja Tomasiaka. | Foto: Aleš Fevžer Domen Prevc v družbi srebrnega Rena Nikaida in bronastega Kacperja Tomasiaka. Foto: Aleš Fevžer Ekipa, ki stoji za poletom – slovensko slavje na prizorišču. Nasmehi, dvignjene pesti in ponos, ki ga ni mogoče izmeriti. | Foto: Aleš Fevžer Ekipa, ki stoji za poletom – slovensko slavje na prizorišču. Nasmehi, dvignjene pesti in ponos, ki ga ni mogoče izmeriti. Foto: Aleš Fevžer

Robert Hrgota
Sportal Robert Hrgota opisal, kaj je Domnu Prevcu odprlo pot do zlate olimpijske medalje
Domen Prevc Jani Grilc
Sportal Tihi junak iz ozadja, ki ga Domen Prevc izjemno ceni
Peter Prevc
Sportal Obeta se Planica, kakršne še ni bilo: od Petrovih muk do zlata Domna Prevca
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc z zlatom zaprl usta dvomljivcem iz najstniških let: težki časi so bili
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc se je na poseben način poklonil bratu Cenetu
Domen Prevc
Sportal Skok v večnost: Domen Prevc z olimpijskim zlatom do podviga, ki je uspel le Mattiju Nykänenu
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc s fantastičnim drugim skokom do naslova olimpijskega prvaka!
Timi Zajc Timi Zajc Peter Prevc Peter Prevc Anže Lanišek Anže Lanišek Robert Hrgota Jani Grilc Božidar Prevc Špela Ravnik Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre zlata medalja Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.