Domen Prevc in čustva po zlatu: objemi dekleta Špele, sestre Eme ... povedo več kot besede

Sprehod skozi čustva ob osvojeni zlati medalji Domna Prevca
Od našega poročevalca iz Predazza
Ko je Domen Prevc izvedel, da je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici v Predazzu, je za hip obstal, nato pa je izbruhnilo čisto veselje. Odločil je izjemen skok v drugi seriji, sledili pa so trenutki – objem z dekletom Špelo, sestro Emo, najbližjimi in slavje ekipe ob osvojeni zlati olimpijski medalji. Sprehod čez Domnovo zlato v desetih fotografijah za čisto desetko.
Trenutek za zgodovino – Domen Prevc je po razpletu dokončno dojel, da je postal olimpijski prvak. Domen Prevc in Anže Lanišek v objemu – skupaj bosta nastopila na ponedeljkovi superekipni tekmi. Družina v ospredju – sestro Emo je Domen že večkrat izpostavil, da se ob njej počuti zelo sproščeno. Domen v objemu partnerke Špele Ravnik, ko se je evforija iz doskočišča preselila med najbližje. Božidar Prevc je bil ponosen na svojega sina Domna. Mama Julijana je bila tokrat v domovini. Domen Prevc in Jani Grilc – eden tistih, ki so verjeli, tudi ko ni šlo. Domen Prevc z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto – zlato, ki je nagrada tudi za celoten štab. Zlate medalje sta bila vesela tudi Timi Zajc in Peter Prevc. Domen Prevc v družbi srebrnega Rena Nikaida in bronastega Kacperja Tomasiaka. Ekipa, ki stoji za poletom – slovensko slavje na prizorišču. Nasmehi, dvignjene pesti in ponos, ki ga ni mogoče izmeriti.