Luka Dončić se je vrnil na parket, a izpadel proti Američanom #video

V Los Angelesu je prvič v zgodovini lige NBA potekal zvezdniški spektakel All-Star s kar tremi ekipami. Dve so sestavljali le ameriški košarkarji, tretjo pa zvezdniki, ki niso bili rojeni v ZDA. V ekipi World Team je nastopil tudi Luka Dončić. Na uvodni tekmi večera je proti ekipi USA Stars, bodočim zmagovalcem tekme All-Star, odigral pet minut in ob metu iz igre 1/3 prispeval dve točki in dve asistenci. Svet je izgubil po podaljšku (35:37), nato ostal praznih rok še proti ekipi USA Stripes (45:48), to tekmo je zaznamovalo kar 31 točk Kawhija Leonarda, in ostal brez finala. USA Stars se je v finalu maščevalo starejšim rojakom za tesen poraz v prvem delu tekmovanja. Zmagali so prepričljivo (47:21), priznanje MVP za najboljšega igralca turnirja pa je prejel Anthony Edwards.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je letos postavil kar nekaj mejnikov. Prvič v karieri je zbral največ glasov izmed vseh, ki so mu jih za nastop na tekmi All-Star namenili navijači. Prvič je nastopil na All-Star spektaklu kot košarkar Jezernikov, skupno pa je na zvezdniškem druženju, na katerem prevladujejo hiter ritem igre, visoko število doseženih košev in sproščenost, nastopil že šestič. Ker je imel nedavno težave s poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je izpustil zadnje štiri tekme Lakersov, zdravniki niso hoteli ničesar prepustiti naključju.

Tako je Dončić na All-Star koncu tedna odigral le prvo tekmo, na drugi pa sedel na klopi in bodril svoje legionarske soigralce. Dončić, ki je v tej sezoni najboljši strelec tekmovanja in eden osrednjih kandidatov za priznanje MVP-igralca sezone, je bil del ekipe Team World (svetovna ekipa).

Team World : USA Stars 35:37 po podaljšku (32:32) Strelci: Wembanyama 14 (6 sk., 3 blok.), Towns 10 (trojke 2/3), Avdija 5, Siakam 4, Dončić 2 (2 as.) v 5 minutah, Murray 0 (met iz igre 0/6, 4 as., 2 sk.), Jokić 0 (2 sk.), Sengun 0 (4 sk., 2 as.), Powell (met iz igre 0/3); Edwards 13 (trojke 3/7), Booker 5 (4 as.), Maxey 4 (3 sk., 2 as.), Cunningham 4 (3 sk., 3 ukr. žoge), Johnson 4, Barnes 3 (5 sk., 2 as.), Duren 2 (4 sk., 3 as.), Holmgren 2

Začelo se je z razburljivim srečanjem med ekipama Team World in USA Stars, ki ga je v dvorani Intuit Dome tik ob igrišču z ženo spremljal tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Dolgo časa je kazalo, da bodo zmagali košarkarji, ki niso bili rojeni v ZDA, a jim je načrte preprečil Anthony Edwards. Ekipa sveta je na krilih zelo motiviranega Victorja Wembanyame (14 točk) vodila z 32:29, nato pa je zvezdnik Minnesote (13 točk) deset sekund pred koncem izenačil s trojko (32:32) in izsilil podaljšek. Ta se je igral po pravilu, da je postal zmagovalec tisti, ki v njem prvi doseže pet točk. To je uspelo ameriškim mlajšim zvezdam. Dvoboj je v njihovo korist s trojko, to so bile njegove edine točke na tekmi, odločil Scottie Barnes.

Wembanyama je dosegel uvodnih sedem točk za svojo ekipo, v kateri je začel dvoboj tudi Luka Dončić. Ljubljančan je grdo zgrešil prvo trojko na tekmi, edini koš na tekmi pa dosegel po polaganju v protinapadu. Ekipa sveta, pri katerem je z natančnimi meti za tri točke blestel Karl-Anthony Towns, je zapravila vodstvo s 26:17.

Stephen Curry, resno??? Čeprav Stephen Curry zaradi poškodbe ne nastopa na tekmi All-Star, je del spektakla v Los Angelesu. Ko je gostoval v studiu NBC, se je preizkusil v izjemnem izzivu. Z ogromne oddaljenosti je vrgel žogo proti košu. Najboljši "ostrostrelec" lige NBA se je še enkrat več izkazal, zadel je cilj in navdušil vse prisotne. Uspela mu je nova čarovnija, še ena iz bogatega repertoarja, s katerim se lahko pohvali tudi Luka Dončić.



Letošnji konec tedna All-Star je potekal v košarkarskem domu moštva Los Angeles Clippers. Najboljši košarkarji na svetu, ki razvajajo ljubitelje v ligi NBA, so spektakel, na katerem ponavadi prevladujejo atraktivne poteze in manj zavzeta igra v obrambi, igrali v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu. V njej bo leta 2028 potekal tudi olimpijski košarkarski turnir, na njem pa bi lahko nastopila kopica igralcev, ki so letos nastopila v mestu angelov.

Fox ob zvoku sirene za zmago "veteranov"

USA Stars : USA Stripes 40:42 Strelci: Edwards 11 (met iz igre 5/8, 3 sk.), Cunningham 11 (met iz igre 4/6, 4 as., 3 sk.), Duren 7 (3 sk.), Johnson 5, Booker 2 (5 sk., 2 as.), Maxey 2, Barnes 2, Holmgren 0 (met iz igre 0/3); Brown 11 (met iz igre 5/9, 3 sk.), James 8 (trojke 2/3), Mitchell 6 (3 as.), Leonard 5 (met iz igre 2/7, 5 sk., 2 as., 2 ukr. žogi), Durant 5 (3 ukr. žoge), Fox 5, Brunson 2, Ingram 0 (met iz igre 0/3, 2 sk.).

Čeprav so izkušeni zvezdniki, zbrani v ekipi USA Stripes, vodili večino srečanja, se je ekipa USA Stars po preobratu v zadnjih minutah znašla pred zmago. Po trojki Anthonyja Edwardsa, ki je navduševal še na drugi All-Star tekmi, so povedli s 40:39, a je nato De'Aaron Fox ob zvoku sirene zadel trojko in popeljal ekipo USA Stripes do dragocene zmage. Za njih je doživeto navijal in stiskal pesti na klopi tudi poškodovani Stephen Curry.

Kako je Edwards popeljal USA Stars na prag zmage, nato pa Fox popeljal USA Stripes do zmage:

Neverjeten strelski šov domačina Leonarda

Team World : USA Stripes 45:48 Strelci: Wembanyama 19 (met iz igre 6/8, trojke 2/3, 2 sk.), Murray 8 (met iz igre 3/7, 4 as., 2 sk.), Siakam 6 (3 sk.), Towns 6 (2 sk.), Powell 5 (2 sk.), Sengun 1 (2 as.), Avdija 0 (2 as.), Dončić in Jokić nista nastopila; Leonard 31 (met iz igre 11/13, trojke 6/7, 3 sk., 2 ukr. žogi), Brunson 8 (trojke 2/3), Durant 7 (met iz igre 3/7), James 2 (4 as., 2 sk.), Brown 0 (met iz igre 0/3, 2 blok.)

Luka Dončić na drugi tekmi, takšne so bile tudi napovedi, ni nastopil. Ostal je na klopi, užival v košarki in navijal za soigralce. Podobno je počel tudi njegov prijatelj Nikola Jokić. Ekipa sveta je proti izkušenim ameriškim tekmecem potrebovala zmago z vsaj tremi točkami razlike. Šlo ji je dobro, slabih sedem minut pred koncem je vodila s 27:20, Victor Wembanyama pa je navduševal s silovitimi zabijanji. Za razliko od prve tekme, na kateri je metal iz igre 0/6, je ogrel roko Jamal Murray in začel zadevati, pri Američanih pa je izstopal Kawhi Leonard.

Po minuti odmora je sledil preobrat, Američani so povedli s 35:31, občinstvo pa je spremljalo redko viden šov Leonarda, ki je v tem delu dosegel 15 zaporednih točk. Svet je vseeno še zmogel povesti s 43:40, kar bi jih popeljalo v finale, a je nato zvezdnik Clippersov, malce tudi s pomočjo sodnikov, sanjsko predstavo kronal s trojko za vodstvo 48:45. Do konca so ostale le tri sekunde in pol. Ekipi sveta je igral le še podaljšek, a je Wemby zgrešil met za tri točke. Svet je tako izpadel, Dončić in druščina so ostali brez finala.

Kawhi Leonard in Kevin Durant sta ekipi sveta preprečila nastop v finalu. Foto: Reuters

Dončić je tako prvič, odkar nastopa na All-Star koncu tedna, izkusil nov tekmovalni format. Prvič v zgodovini nista nastopili le dve, ampak kar tri ekipe. Najprej se je vsaka pomerila z vsako, vsaka tekma je trajala 12 minut, na koncu pa sta se dve najuspešnejši ekipi večera pomerili še v finalu.

Finale: USA Stars : USA Stripes 47:21 Strelci: Maxey 9 (trojke 1/5, 3 ukr. žoge, 2 sk.), Edwards 8 (trojke 2/4, 4 sk., 2 as.), Holmgren 8 (2 sk., 2 blok.), Duren 6 (4 sk.), Barnes 6 (4 sk.), Booker 5 (3 sk., 2 as.), Johnson 5 (3 sk.); Mitchell 6 (trojke 2/4), James 5 (4 sk.), Brown 4 (trojke 0/7, 2 sk.), Brunson 3 (2 sk.), Fox 2 (2 as.), Leonard 1 (met iz igre 0/4), Durant 0 (met iz igre 0/4)

O naslovu sta tako odločali ekipi z ameriškimi košarkarji. Mlajša zasedba je začela dvoboj bistveno bolje. Starejšim se je tresla roka, Kawhi Leonard je bil za razliko od prejšnje tekme povsem razglašen. Mladeniči so na krilih Edwardsa povedli z 12:1, njihovi tekmeci pa so prvi koš iz igre dosegli šele po štirih minutah. To je storil LeBron James, ki je s petimi zaporednimi točkami skušal prebuditi svojo ekipo, a ji ni bilo rešitve. USA Stars je rešetala mrežico iz vseh strani, na polovici tekme vodila že s 26:9, finale pa je kmalu izgubil na dodatni zanimivosti, saj je bil zmagovalec tako rekoč odločen. Priznanje za MVP igralca tekme All-Star je prejel Anthony Edwards.

Najboljšemu igralcu All-Star spektakla je čestital tudi komisar lige NBA Adam Silver. Foto: Reuters

Zmagovalno ekipo je za še boljšo igro v finalu motiviral tudi podatek, da so si njeni člani lahko razdelili dodatno nagrado za zmago. Ta znaša 1,8 milijona ameriških dolarjev.