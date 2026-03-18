Avtor:
R. P.

Sreda,
18. 3. 2026,
8.53

Tristan da Silva Orlando Magic Oklahoma City Thunder Alex Caruso NBA Liga NBA Liga NBA

Nevsakdanja poteza Alexa Carusa v ligi NBA

Bizaren prizor v ligi NBA. Tekmeca blokiral s košarkarskim copatom v roki! #video

Alex Caruso | Alex Caruso že vrsto let spada med boljše obrambne igralce v ligi NBA. Dvakrat je bil izbran v najboljšo obrambno postavo tekmovanja. | Foto Reuters

Alex Caruso že vrsto let spada med boljše obrambne igralce v ligi NBA. Dvakrat je bil izbran v najboljšo obrambno postavo tekmovanja.

Košarkar Alex Caruso (Oklahoma City Thunder) slovi kot zavzet in požrtvovalen igralec v obrambi, ki z umazano igro pogosto pleše na robu prekrška. Na srečanju z Orlandom je šel izkušeni Američan še korak naprej in poskrbel za spletno uspešnico. Tekmeca je blokiral kar s košarkarskim copatom, ki ga je takrat držal v roki. Sodniki za takšno drzno in prepovedano dejanje niso pokazali razumevanja, Caruso pa je priznal, da se ni mogel upreti skušnjavi.

Košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder so aktualni prvaki lige NBA. Odlično jim gre tudi v tej sezoni. So v izjemni formi. So vodilna ekipa tekmovanja, nanizali so kar devet zmag. V noči na sredo so v gosteh premagali Orlando (113:108) in se razveselili že 54. zmage v tej sezoni, s tem pa si tudi kot prvi že zagotovili nastop v končnici. Po srečanju pa se ni govorilo le o novi strelsko razigrani predstavi Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je dosegel 40 točk, ampak tudi o nevsakdanjem komičnem vložku, ki si ga je privoščil njegov soigralec Alex Caruso.

Ko se mu je v enem izmed napadov Orlanda sezul levi košarkarski čevelj, tekmec Tristan da Silva pa se je pripravljal na prodor in polaganje, je 32-letni Caruso prišel na nenavadno idejo. V levo roko je prijel športni copat ter z njim proti 24-letnemu Nemcu brazilskih korenin zamahnil tako natančno, da mu je izbil žogo iz rok. Sodniki niso imeli razumevanja za Carusovo potezo. Američanu so dosodili tehnično napako, obenem pa košarkarju Orlanda prisodili še koš.

"Nikoli se še nisem znašel v takšnem položaju. Pomislil sem le, da bi lahko blokiral tekmeca. Takrat, iskreno povedano, nisem vedel, kaj mi bodo sodniki prisodili. Nisem vedel, da bodo tekmecu prisodili koš, meni pa še tehnično napako," je pojasnjeval po tekmi. Po eni najbolj bizarnih blokad v zgodovini lige NBA je tako omogočil tekmecu, da iz omenjene akcije doseže tri točke.

OKC si je po zmagi na Floridi že tudi matematično zagotovila nastop v končnici lige NBA. Foto: Reuters

"Ko se je v moji roki znašel košarkarski čevelj, me je prešinila ideja, da bi ga uporabil. Pa ne zlonamerno, ampak sem želel z njim le ustaviti akcijo tekmeca. To je bila ena izmed tistih nenavadnih akcij v ligi NBA, ki se v prihodnjih desetih letih verjetno ne bo več zgodila," je dodal Caruso. Tekmo v Orlandu je končal z dvema točkama, a je prispeval tudi osem skokov in dve ukradeni žogi, najbolj pa je odmevala njegova tehnična napaka, ki jo je prejel za nedovoljeno blokado s copatom.

