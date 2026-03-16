Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić ljubiteljev lige NBA že dolgo ne razvaja le s svojimi izjemnimi predstavami, na katerih ne manjka spektakularnih potez in nepozabnih čarovnij, ampak tudi s postavljanjem novih mejnikov. Po veličastni zmagi nad Denverjem (127:125 po podaljšku) se je podpisal pod nov rekord lige NBA, ki pa ga ni postavil sam, ampak s pomočjo Austina Reavesa. Kaj natančno je uspelo vročemu dvojcu, ki je spletel močno prijateljsko vez, polno medsebojnega spoštovanja, znanja in šaljivih zbadanj?

Navijači Lakersov se že nekaj časa sprašujejo, ali ekipa, v kateri je veliko zvezdniških igralcev, ki radi prevzemajo odgovornost v napadu, sploh lahko zadosti potrebam vsem vpletenim. Je sploh na voljo dovolj žog za vse? Sodeč po tem, kar se dogaja pri Jezernikih v zadnjem obdobju, ko se je po krajšem okrevanju na parket vrnil LeBron James, se ponuja pritrdilen odgovor.

Lakersi so načeli imeniten zmagoviti niz, premagali tudi nekaj tekmecev, ki v tej sezoni merijo zelo visoko (denimo Denver, Minnesota in New York), hkrati pa očitno našli formulo, kako pri tem iz najboljših igralcev izvabiti najboljše.

Liga NBA še ni imela opravka s tako dominantnim dvojcem, ki bi na treh zaporednih srečanjih dosegal tako veličastne številke. Foto: Reuters

Največjo moč Jezernikov izžareva dvojec Luka Dončić – Austin Reaves. Liga NBA v bogati zgodovini čemu podobnemu še ni bila priča. Na drugi strani velike luže odmeva statistični sladkorček, ki sta ga na zadnjih treh tekmah spisala sovrstnika iz Slovenije in ZDA. Lakersi so vse tri dobili, Dončić in Reaves pa sta na vseh prispevala najmanj 30 točk, pet skokov in pet asistenc. Čeprav je v zgodovini tekmovanja v istih klubih nastopilo ogromno superzvezdniških dvojcev, prav nobenemu ni uspelo narediti tistega, kar sta Luka in Austin.

Da je zadovoljstvo navijačev Lakersov še večje, se zelo vroča strelca pri tem zabavata. Uživata na parketu, kjer koš tekmecev polnita kot v transu, zunaj igrišča pa ohranjata močno prijateljsko vez z izkazovanjem medsebojnega spoštovanja in šaljivih komentarjev, v katerih prednjači zdrava tekmovalnost. Vse z namenom, da bi Jezernike popeljala do želenega cilja: napada na tisto, o čemer Luka sanja že vse od selitve v ligo NBA. To pa je naslov prvaka.

Dončiću in Irvingu kaj takšnega ni uspelo

Podobnega zaveznika je pred leti našel že v Dallasu, kjer je s Kyriejem Irvingom spletel posebno bratsko vez. Prisilno jo je prekinila šokantna odločitev zdaj že nekdanjega generalnega menedžerja Dallasa Nica Harrisona, po kateri se je moral slovenski košarkarski as pred dobrim letom dni preseliti v Kalifornijo. Potreboval je kar nekaj časa, da je vse skupaj prebolel. Moral se je posloviti od šest let starejšega "brata", liga NBA pa je izgubila dvojec, ki je predstavljal strah in trepet vsem obrambam.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta nizala izjemne predstave v dresu Dallasa, nikoli pa jima na treh zaporednih tekmah ni uspelo kaj takšnega, kot je Dončiću in Reavesu v zadnjem tednu. Irving se je Dallasu sicer pridružil leta 2023, leto dni pozneje pa je z Dončićem že zaigral v velikem finalu. Foto: Guliverimage

Ker pa Luka izžareva posebno košarkarsko strast, zaradi katere je zelo priljubljen v slačilnici, ni bilo treba čakati dolgo, da je liga NBA postala bogatejša za nov superzvezdniški dvojec. Tokrat sta se več kot posrečeno ujela Dončić in Reaves. Pozna se, da v prejšnji sezoni, ko se je Dončić Lakersom pridružil proti koncu rednega dela sezone, še nista mogla razviti vseh potencialov. Letošnja sezona je prva, v kateri bosta sodelovala od začetka do konca. Rezultati so že vidni.

Ustvarila se je kemija, s pomočjo katere nizata fantastične številke, pri tem pa sta najbolj vesela, da se marljivo vzpenja zlasti število zmag Jezernikov. V skrajno neugodni zahodni konferenci, kjer pod vrhom vlada neverjetna gneča, bo do konca ligaškega dela sezone pomembna vsaka zmaga. Lakersi so se na krilih zadnjih uspehov povzpeli na tretje mesto, a se zavedajo, da jim tekmeci dihajo za ovratnik (najbolj Houston, Minnesota in Denver), sedmouvrščeni Phoenix pa zaostaja le za tri zmage. To pa je že mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije (play-in), v katerih si je še treba izboriti nastop v končnici. Zato si Lakersi ne smejo privoščiti drastičnega padca rezultatske krivulje.

V Houston kot novopečena rekorderja

Lakerse med tednom čakata dve izjemno zahtevni preizkušnji. Odpravljajo se v Houston k neposrednemu tekmecu za tretje mesto, kjer bodo gostovali dvakrat zapored. Najprej v noči na torek, ko se bo dvoboj začel ob 2.30 po slovenskem času.

Luka Dončić je proti Denverju odločil zmagovalca pol sekunde pred koncem podaljška. Slovenski košarkar je na zadnjih petih srečanjih kot prerojen. Na tekmo dosega v povprečju 38,2 točke, 9,8 skoka in 8,4 asistence. Foto: Reuters

Pred dvojcem Dončić – Reaves je največji izpit zrelosti, podobno velja tudi za 41-letnega LeBrona Jamesa, ki je sprejel vlogo "tretje violine" in pri tem nič kaj užaljeno gori od želje, da bi Lakersom pomagal do uspeha. To je dokazal tudi v končnici srečanja z Denverjem, ko se je kot zver v obrambi zapodil za žogo in poskrbel za potezo, kot je njegov trener J. J. Redick ni videl v celotni 23-letni karieri v ligi NBA.

41 years old.

23rd season.

Final minute of regulation.



LeBron goes full-out extension dive for a crucial loose ball 😤

Lakersi bi se lahko s takšnim Jamesom ob tako vročem in strelsko neusmiljenem dvojcu, kot ga predstavljata Dončić in Reaves, vključili tudi v boj za največje dosežke. Delček odgovora na to, česa so sploh zmožni, bosta za začetek podali že gostujoči tekmi pri Raketah. To sta dvoboja, na katera se Luka in Austin odpravljata kot novopečena rekorderja lige NBA.

Lestvici