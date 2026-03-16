Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
16.00

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Novi ekipi v Seattlu in Las Vegasu

Širitev lige NBA na 32 klubov vse verjetnejša

NBA znak | Liga NBA se utegne razširiti na 32 klubov. | Foto Guliverimage

Liga NBA se utegne razširiti na 32 klubov.

Foto: Guliverimage

Širitev lige NBA s 30 na 32 klubov se zdi verjetnejša kot kadarkoli prej. Po poročanju mreže ESPN bo naslednji teden potekalo prvo glasovanje za ustanovitev klubov v Las Vegasu in Seattlu, kjer že dolgo hrepenijo po novih SuperSonicsih.

Seattle SuperSonics Chicago Bulls Gary Payton
Sportal Prvaki leta 1979, ne pa z najboljšo ekipo 17 let pozneje

V Seattlu že dolgo hrepenijo po novi ekipi lige NBA. | Foto: Guliverimage V Seattlu že dolgo hrepenijo po novi ekipi lige NBA. Foto: Guliverimage Guvernerji oziroma lastniki klubov lige NBA bodo naslednji teden prvič glasovali za širitev na 32 klubov s sezono 2028/2029. Drugi in odločilni krog glasovanja bo konec letošnjega leta. V obeh krogih mora za širitev glasovati vsaj 23 zdajšnjih guvernerjev oziroma klubov. V vodstvu lige pričakujejo, da lahko novi tržišči v Las Vegasu in Seattlu postaneta med osmimi najmočnejšimi v ligi. S tem pa bi vsak od klubov v ligi zaslužil na milijone dodatnih dolarjev. Potrditev širitve se tako zdi najbolj verjetna do zdaj. ESPN poroča, da naj bi bila večina lastnikov res naklonjena širitvi.

Na isti tržišči so v zadnjem desetletju razširili tudi ligo NHL. Leta 2017 so ustanovili Vegas Golden Knights in leta 2021 Seattle Kraken. V Las Vegas se je pred šestimi leti preselila tudi ekipa ameriškega nogometa Raiders (iz Oaklanda). 

SuperSonics so bili nekdaj ena bolj priljubljenih ekip v Ameriki. | Foto: AP / Guliverimage SuperSonics so bili nekdaj ena bolj priljubljenih ekip v Ameriki. Foto: AP / Guliverimage Še posebej Seattle si močno želi košarkarsko ekipo v ligi NBA. Gre za eno najbolj športnih mest v ZDA. Nenazadnje imajo aktualne prvake lige NFL, torej zmagovalce Super Bowla, Seattle Seahawks. Imeli so tudi že ekipo NBA, in sicer Seattle SuperSonicse od leta 1967 do 2008, ko so lastniki zaradi nesoglasij o prenovi dvorane pobegnili iz mesta in klub preselili v Oklahomo City, kjer je SuperSonicse zamenjal Thunder. Dvorana v Seattlu, kjer zdaj že igrajo Kraken, je bila pred nekaj leti prenovljena in bo tako ustrezala tudi zahtevam lige NBA.

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Neverjeten podvig Dončića in njegovega "brata". To ni uspelo še nikomur.
Cooper Flagg
Sportal Odpisani Dallas presenetil, Oklahoma slavila v ponovitvi lanskega finala zahoda
Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić proti Jokiću – trojni dvojček in koš za zmago v zadnji sekundi podaljška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
