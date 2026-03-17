Kar počne Luka Dončić, je znal le še legendarni Kobe Bryant

Luka Dončić je v noči na torek navdušil z novo sijajno predstavo, Los Angeles Lakersi pa so v Houstonu dosegli že šesto zaporedno zmago. Slovenec v tem nizu beleži naravnost neverjetne številke – s takšnimi se je lahko v dresu Lakersov nekoč pohvalil le še Kobe Bryant.

Petim zaporednim zmagam na domačem parketu je v noči na torek sledila naslednja na gostovanju v Teksasu. Houston Rocketsi so se dolgo časa dobro upirali gostom iz mesta angelov, v ključnih trenutkih pa je kakovost znova prevesila tehtnico na stran jezernikov.

Luka Dončić je tekmo sklenil s 36 točkami (dodal je še šest skokov in štiri asistence), bil je prvi strelec tekme, zanimivo pa je, da je bil s tem celo pod svojim povprečjem strelskega izkupička na zadnjih šestih tekmah.

Slovenski košarkarski as je bil v zadnjih dveh tednih neusmiljen do nasprotnih obramb. V seriji zmag je v povprečju dosegel 37,8 točke na tekmo, impresiven je tudi podatek o učinkovitosti, Dončić se lahko pohvali z 48,7-odstotnim metom iz igre, odstotek natančnih metov za tri znaša 40,2. Temu v povprečju na tekmo doda še 9,2 skoka in 7,7 asistence.

Luka Doncic has averaged 37.8 PPG in his last six games, the most by a Lakers player in a 6-game span within a season since Kobe Bryant in 2011-12 (39.5) 🪄 🐍 pic.twitter.com/eom3aR50Iv — ESPN Insights (@ESPNInsights) March 17, 2026

Bryant v povprečju 39,5 točke na tekmo

Ameriški analitiki ob takšnih številkah hitro zastrižejo z ušesi. Onkraj luže danes odmeva podatek, da je Dončićeva serija šestih tekem nekaj, česar navijači Lakersov niso videli že vse od vrhuncev kariere legendarnega Kobeja Bryanta.

Tragično umrli košarkar je na šestih tekmah v sezoni 2011/12 držal povprečje 39,5 točke na tekmo. Od takrat niza takšnih predstav v vijoličasto-zlatem dresu ni uprizoril nihče. Dončić je v Houstonu sicer že osmič v tej sezoni presegel mejo 35 točk, s tem pa je poleg Kobeja presegel še eno slovito ime, Jerryja Westa.

V noči na četrtek Lakerse čaka ponovno srečanje s Houstonom.