Konec sezone za nekdanjega kralja zabijanja

Košarkar Zach LaVine bo moral pod nož zaradi poškodbe roke, s tem pa bo predčasno končal letošnjo sezono v severnoameriški ligi NBA, poroča Reuters. Vodilni strelec Sacramento Kings je izpustil že zadnje tri tekme svoje ekipe.

Novica o predčasnem koncu sezone za LaVina je prišla danes ponoči, ravno na dan, ko bo v Inglewoodu v sklopu programa konca tedna All Star lige NBA potekalo tekmovanje v zabijanju. LaVine je dvakratni zmagovalec tega tekmovanja, zmagal je leta 2015 in 2016.

V tej sezoni je vodilni strelec kraljev iz Sacramenta, sicer najslabše ekipe letošnjega prvenstva. Tridesetletnik je v povprečju dosegal 19,2 točke na tekmo ob skoraj 48-odstotnem metu iz igre.

V 12-letni karieri v najmočnejši ligi na svetu je doslej nastopil v dresih treh klubov, pred Sacramentom je igral še za Minnesoto in Chicago.

