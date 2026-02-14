Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
11.21

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NBA Zach LaVine

Sobota, 14. 2. 2026, 11.21

51 minut

Konec sezone

Konec sezone za nekdanjega kralja zabijanja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zach LaVine Detroit Sacramento | Foto Reuters

Foto: Reuters

Košarkar Zach LaVine bo moral pod nož zaradi poškodbe roke, s tem pa bo predčasno končal letošnjo sezono v severnoameriški ligi NBA, poroča Reuters. Vodilni strelec Sacramento Kings je izpustil že zadnje tri tekme svoje ekipe.

Novica o predčasnem koncu sezone za LaVina je prišla danes ponoči, ravno na dan, ko bo v Inglewoodu v sklopu programa konca tedna All Star lige NBA potekalo tekmovanje v zabijanju. LaVine je dvakratni zmagovalec tega tekmovanja, zmagal je leta 2015 in 2016.

V tej sezoni je vodilni strelec kraljev iz Sacramenta, sicer najslabše ekipe letošnjega prvenstva. Tridesetletnik je v povprečju dosegal 19,2 točke na tekmo ob skoraj 48-odstotnem metu iz igre.

V 12-letni karieri v najmočnejši ligi na svetu je doslej nastopil v dresih treh klubov, pred Sacramentom je igral še za Minnesoto in Chicago.

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Dobra novica za navijače Luke Dončića
Clippers Chris Paul Billy Crystal
Sportal Ameriški zvezdnik ima dovolj
topic_thumb
Sportal Mladi Srb je premagal težko bolezen, zdaj pa lovi sanje v NBA #video
NBA Zach LaVine
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.