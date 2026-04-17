Kdo v veliki finale?

Kultna dvorana pod Rožnikom bo danes in v soboto prizorišče zaključnega moškega rokometnega dejanja za slovenski pokal. V dvorani Tivoli bosta danes na sporedu oba polfinalna obračuna, prvi med LL Grosistom Slovanom in Celjem Pivovarno Laško se bo pričel ob 17.30, drugi med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem pa ob 20.30.

Finalna tekma med obema današnjima polfinalnima zmagovalcema bo dan kasneje na sporedu ob 20. uri, tekma za tretje mesto pa se bo pričela ob 17. uri.

Na lanskem zaključnem turnirju v dvorani na Kodeljevem se je prvega pokalnega naslova veselil LL Grosist Slovan, ki je nato osvojil tudi naslov državnega prvaka.

Na dosedanjih tekmovanjih za slovenski pokal je bila najuspešnejša ekipa iz Celja, ki je zmagala kar 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.