Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
14.37

42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
RK Slovenj Gradec Celje Pivovarna Laško RK Trimo Trebnje RK Slovan Rokometni pokal pokal Slovenije

Petek, 17. 4. 2026, 14.37

42 minut

Rokometni pokal Slovenije, polfinale

Kdo v veliki finale?

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slovan | Slovan čaka derbi s Celjem. | Foto Jan Gregorc

Slovan čaka derbi s Celjem.

Foto: Jan Gregorc

Kultna dvorana pod Rožnikom bo danes in v soboto prizorišče zaključnega moškega rokometnega dejanja za slovenski pokal. V dvorani Tivoli bosta danes na sporedu oba polfinalna obračuna, prvi med LL Grosistom Slovanom in Celjem Pivovarno Laško se bo pričel ob 17.30, drugi med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem pa ob 20.30.

Finalna tekma med obema današnjima polfinalnima zmagovalcema bo dan kasneje na sporedu ob 20. uri, tekma za tretje mesto pa se bo pričela ob 17. uri.

Na lanskem zaključnem turnirju v dvorani na Kodeljevem se je prvega pokalnega naslova veselil LL Grosist Slovan, ki je nato osvojil tudi naslov državnega prvaka.

Na dosedanjih tekmovanjih za slovenski pokal je bila najuspešnejša ekipa iz Celja, ki je zmagala kar 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Pokal Slovenije, polfinale:

Petek, 17. april:
17.30 LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško
20.30 Trimo Trebnje - Slovenj Gradec

RK Slovenj Gradec Celje Pivovarna Laško RK Trimo Trebnje RK Slovan Rokometni pokal pokal Slovenije
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

