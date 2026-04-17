Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 4. 2026,
17.10

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
zlatarna Ljubljana rop Italija Slovenija

Petek, 17. 4. 2026, 17.10

1 ura, 1 minuta

V Italiji prijeli osumljenca ropa zlatarne v Ljubljani leta 2016

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Policija, Italijanska policija, Italija | Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali. (Fotografija je simbolična.)

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Na območju Italije je policija prijela državljana Srbije, osumljenega kaznivega dejanja ropa zlatarne v Ljubljani leta 2016. Osumljeni je bil vse od takrat na begu, iskali pa so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje Slovenije. Privedli so ga pred pristojne organe v Italiji, postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji pa še potekajo.

Osumljenca, ki je po navedbah policije nevaren, so izsledili in prijeli v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja v okviru mreže enot za ciljno iskanje oseb Slovenije in Italije ter učinkovite izmenjave informacij in dobrega operativnega dela uslužbencev iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Nova Gorica in Koper, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali.

Eden izmed roparjev oblečen v žensko

Zlatarno na Mestnem trgu v Ljubljani sta v začetku februarja 2016 okoli 11.30 oropala dva zamaskirana roparja. Uslužbenec prodajalne je stekel za storilcema in enega na ulici dohitel, a ga je ta med ruvanjem ustrelil v nogo. Policisti so nato v preiskavi pištolo našli v strugi Ljubljanice.

Kot je takrat poročal Dnevnik, je bil eden izmed roparjev preoblečen v žensko, v zlatarni sta se tako predstavila kot par. Razbila sta več vitrin in odnesla za okoli pol milijona evrov nakita in dragih ur.

Roparja sta nato peš pobegnila proti Prulam, od tam pa sta se do Vodic odpeljala z vozilom Toyota Rav4, ki je bilo preko noči ukradeno na območju Primorske. V Vodicah sta zamenjala avtomobil, prejšnjega pa pustila na parkirišču.

Roparja bi lahko bila povezana s kriminalno združbo Rožnati panter

Kriminalisti so identiteto osumljencev, ki sta bila na begu, ugotovili dobre tri mesece po ropu. Analiza DNK ju je po informacijah Dnevnika povezala tudi z drugimi ropi v Evropi. Osumljenca naj bi imela še najmanj dva pomagača.

Po neuradnih informacijah Dnevnika bi bila lahko roparja povezana z zloglasno kriminalno združbo Rožnati panter. Imela naj bi več različnih identitet in uporabljala različne dokumente, je takrat še poročal časnik.

zlatarna Ljubljana rop Italija Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

