Na območju Italije je policija prijela državljana Srbije, osumljenega kaznivega dejanja ropa zlatarne v Ljubljani leta 2016. Osumljeni je bil vse od takrat na begu, iskali pa so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje Slovenije. Privedli so ga pred pristojne organe v Italiji, postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji pa še potekajo.

Osumljenca, ki je po navedbah policije nevaren, so izsledili in prijeli v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja v okviru mreže enot za ciljno iskanje oseb Slovenije in Italije ter učinkovite izmenjave informacij in dobrega operativnega dela uslužbencev iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Nova Gorica in Koper, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali.

Eden izmed roparjev oblečen v žensko

Zlatarno na Mestnem trgu v Ljubljani sta v začetku februarja 2016 okoli 11.30 oropala dva zamaskirana roparja. Uslužbenec prodajalne je stekel za storilcema in enega na ulici dohitel, a ga je ta med ruvanjem ustrelil v nogo. Policisti so nato v preiskavi pištolo našli v strugi Ljubljanice.

Kot je takrat poročal Dnevnik, je bil eden izmed roparjev preoblečen v žensko, v zlatarni sta se tako predstavila kot par. Razbila sta več vitrin in odnesla za okoli pol milijona evrov nakita in dragih ur.

Roparja sta nato peš pobegnila proti Prulam, od tam pa sta se do Vodic odpeljala z vozilom Toyota Rav4, ki je bilo preko noči ukradeno na območju Primorske. V Vodicah sta zamenjala avtomobil, prejšnjega pa pustila na parkirišču.

Roparja bi lahko bila povezana s kriminalno združbo Rožnati panter

Kriminalisti so identiteto osumljencev, ki sta bila na begu, ugotovili dobre tri mesece po ropu. Analiza DNK ju je po informacijah Dnevnika povezala tudi z drugimi ropi v Evropi. Osumljenca naj bi imela še najmanj dva pomagača.

Po neuradnih informacijah Dnevnika bi bila lahko roparja povezana z zloglasno kriminalno združbo Rožnati panter. Imela naj bi več različnih identitet in uporabljala različne dokumente, je takrat še poročal časnik.