Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Petek,
17. 4. 2026,
17.27

57 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
teniški globus Alexander Zverev

Petek, 17. 4. 2026, 17.27

57 minut

Teniški globus, 17. april

Zverev po preobratu strl Cerundola

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alexander Zverev | Foto Reuters

Foto: Reuters

Alexander Zverev je pred domačimi gledalci pokazal, zakaj spada med najboljše igralce sveta. Po napetem dvoboju je premagal Argentinca Francisco Cerundolo in si zagotovil polfinale turnirja v Münchnu.

Nemški igralec je po slabšem začetku in izgubljenem prvem nizu povsem prevzel pobudo ter na koncu slavil s 5:7, 6:0, 6:2. Zverev je v odločilnih trenutkih zaigral agresivno in dobil kar 12 od zadnjih 14 iger. V polfinalu ga čaka Italijan Flavio Cobolli, proti kateremu ima zelo dober medsebojni izkupiček (2:0), v Münchnu pa napada že četrto turnirsko zmago, nazadnje je zmagal lani.

Izidi:

* ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov):
- četrtfinale:
Andrej Rubljov (Rus/5) - Tomaš Machač (Češ) 6:4, 6:3;
Hamad Međedović (Srb) - Nuno Borges (Por) 7:6 (6), 6:2;

* ATP 500, München (2.561.110 evrov):
- četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/1) - Francisco Cerundolo (Arg/5) 5:7, 6:0, 6:2;
Flavio Cobolli (Ita/4) - Vit Kopriva (Češ) 6:3, 6:2;

* WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):
- četrtfinale:
Elina Svitolina (Ukr/4) - Linda Noskova (Češ) 7:6 (2), 7:5;
Karolina Muchova (Češ/7) - Coco Gauff (ZDA/2) 6:3, 5:7, 6:3;

* WTA 250, Rouen (242.026 evrov):
- četrtfinale:
Tatjana Maria (Nem) - Irina Šimanovič (Blr) 7:6 (5), 6:2;
Veronika Podrez (Ukr) - Katie Boulter (VBr) 6:4, 6:1

Preberite še:

 
Nika Radišić
Sportal Nika Radišić ostala pred vrati polfinala, nemški as blestel na Bavarskem
Ivanišević_thumb
Sportal Brez zadržkov o tem, kakšen trener je Ivanišević #video
Carlos Alcaraz
Sportal Šok: težave so večje, kot je pričakoval
teniški globus Alexander Zverev
