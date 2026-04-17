Zverev po preobratu strl Cerundola

Alexander Zverev je pred domačimi gledalci pokazal, zakaj spada med najboljše igralce sveta. Po napetem dvoboju je premagal Argentinca Francisco Cerundolo in si zagotovil polfinale turnirja v Münchnu.

Nemški igralec je po slabšem začetku in izgubljenem prvem nizu povsem prevzel pobudo ter na koncu slavil s 5:7, 6:0, 6:2. Zverev je v odločilnih trenutkih zaigral agresivno in dobil kar 12 od zadnjih 14 iger. V polfinalu ga čaka Italijan Flavio Cobolli, proti kateremu ima zelo dober medsebojni izkupiček (2:0), v Münchnu pa napada že četrto turnirsko zmago, nazadnje je zmagal lani.

Izidi:



* ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov):

- četrtfinale:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Tomaš Machač (Češ) 6:4, 6:3;

Hamad Međedović (Srb) - Nuno Borges (Por) 7:6 (6), 6:2; * ATP 500, München (2.561.110 evrov):

- četrtfinale:

Alexander Zverev (Nem/1) - Francisco Cerundolo (Arg/5) 5:7, 6:0, 6:2;

Flavio Cobolli (Ita/4) - Vit Kopriva (Češ) 6:3, 6:2; * WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):

- četrtfinale:

Elina Svitolina (Ukr/4) - Linda Noskova (Češ) 7:6 (2), 7:5;

Karolina Muchova (Češ/7) - Coco Gauff (ZDA/2) 6:3, 5:7, 6:3; * WTA 250, Rouen (242.026 evrov):

- četrtfinale:

Tatjana Maria (Nem) - Irina Šimanovič (Blr) 7:6 (5), 6:2;

Veronika Podrez (Ukr) - Katie Boulter (VBr) 6:4, 6:1

