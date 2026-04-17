Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 4. 2026,
17.15

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Avstrijska Koroška Koroška Peršmanov dom sodišče Avstrija

Petek, 17. 4. 2026, 17.15

48 minut

Sodišče na Koroškem: Ugotavljanje identitete udeležencev pri Peršmanu nezakonito

Domačija Peršman pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem | Foto Maja Cerkovnik/STA

Društvo Peršman se je na odločitev sodišča odzvalo z olajšanjem. Gre za prvo sodno odločbo, ki je izrecno opredelila nezakonitost tega ukrepa, je danes poročala avstrijska radiotelevizija ORF v slovenskem jeziku.

Foto: Maja Cerkovnik/STA

Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je po lanski policijski raciji na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji v četrtek razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. V Društvu Peršman so se z olajšanjem odzvali na razsodbo, ki po njihovem predstavlja pomemben korak v pravni obravnavi policijske akcije.

Koroško upravno sodišče je razsojalo na podlagi pritožbe ene od udeleženk tabora, ki se je pritožila zaradi ugotavljanja identitete, ki so jo izvedli policisti. Ti so jo pozvali, naj pokaže osebni dokument, kar je tudi storila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sodišče je pojasnilo, da lahko organi javne varnosti opravijo preverjanje identitete, če je oseba "zalotena pri dejanju ali takoj zatem verodostojno obdolžena storitve dejanja ali zasačena s predmeti, ki kažejo na njeno vpletenost v dejanje". V omenjenem primeru pa ni šlo za to.

Poleg tega ženska ni bila obtožena kršitve zakona o varstvu narave, zakona o kampiranju ali deželnega zakona o varnosti, je še navedlo sodišče. Osnova za policijsko posredovanje naj bi bil namreč med drugim sum kršitev zakonov o varstvu narave in o kampiranju. "V skladu s tem so bila preverjanja identitete izvedena nezakonito," je zapisalo sodišče.

Predsednik društva Markus Gönitzer je poudaril, da sodba predstavlja pomemben korak v pravni obravnavi policijske intervencije. Po njegovih besedah odločitev potrjuje tudi ključno ugotovitev posebne preiskovalne komisije, da je bila policijska akcija v več pogledih nezakonita.

Sodišče je obenem ugotovilo, da je bilo za nezakonito ugotavljanje identitete odgovorno okrajno glavarstvo Velikovec. Ta ugotovitev bo po navedbah Društva Peršman pomembno vplivala na nadaljnjo pravno in politično obravnavo dogodkov julija lani, še poroča ORF.

Obsežna policijska racija na antifašističnem taboru

Po navedbah časnika Der Standard je sodišče odločilo o prvi od treh pritožb zoper policijske ukrepe na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli.

Tam je 27. julija lani potekala obsežna policijska racija na antifašističnem taboru, ki je bila tarča kritik tako med koroškimi Slovenci kot tudi v Sloveniji.

Posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva je v poročilu oktobra lani ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, a da ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman na nekdanji domačiji, kjer so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Peršmanovo domačijo, kjer je lani poleti potekala obsežna policijska racija na antifašističnem taboru.
Novice Pirc Musar nezadovoljna zaradi počasnega ukrepanja Avstrije po incidentu pri Peršmanu
Avstrijska policija
Novice Racija na Peršmanovi domačiji "nezakonita in nesorazmerna", Slovenija pričakuje ukrepanje
Tanja Fajon
Novice Fajon na Peršmanovi domačiji: To se v tem obdobju in času ne bi smelo dogajati
Avstrijska Koroška Koroška Peršmanov dom sodišče Avstrija
VEČ NOVIC
