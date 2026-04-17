Sodišče na Koroškem: Ugotavljanje identitete udeležencev pri Peršmanu nezakonito

Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je po lanski policijski raciji na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji v četrtek razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. V Društvu Peršman so se z olajšanjem odzvali na razsodbo, ki po njihovem predstavlja pomemben korak v pravni obravnavi policijske akcije.

Koroško upravno sodišče je razsojalo na podlagi pritožbe ene od udeleženk tabora, ki se je pritožila zaradi ugotavljanja identitete, ki so jo izvedli policisti. Ti so jo pozvali, naj pokaže osebni dokument, kar je tudi storila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sodišče je pojasnilo, da lahko organi javne varnosti opravijo preverjanje identitete, če je oseba "zalotena pri dejanju ali takoj zatem verodostojno obdolžena storitve dejanja ali zasačena s predmeti, ki kažejo na njeno vpletenost v dejanje". V omenjenem primeru pa ni šlo za to.

Poleg tega ženska ni bila obtožena kršitve zakona o varstvu narave, zakona o kampiranju ali deželnega zakona o varnosti, je še navedlo sodišče. Osnova za policijsko posredovanje naj bi bil namreč med drugim sum kršitev zakonov o varstvu narave in o kampiranju. "V skladu s tem so bila preverjanja identitete izvedena nezakonito," je zapisalo sodišče.

Društvo Peršman se je na odločitev sodišča odzvalo z olajšanjem. Gre za prvo sodno odločbo, ki je izrecno opredelila nezakonitost tega ukrepa, je danes poročala avstrijska radiotelevizija ORF v slovenskem jeziku.

Predsednik društva Markus Gönitzer je poudaril, da sodba predstavlja pomemben korak v pravni obravnavi policijske intervencije. Po njegovih besedah odločitev potrjuje tudi ključno ugotovitev posebne preiskovalne komisije, da je bila policijska akcija v več pogledih nezakonita.

Sodišče je obenem ugotovilo, da je bilo za nezakonito ugotavljanje identitete odgovorno okrajno glavarstvo Velikovec. Ta ugotovitev bo po navedbah Društva Peršman pomembno vplivala na nadaljnjo pravno in politično obravnavo dogodkov julija lani, še poroča ORF.

Obsežna policijska racija na antifašističnem taboru

Po navedbah časnika Der Standard je sodišče odločilo o prvi od treh pritožb zoper policijske ukrepe na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli.

Tam je 27. julija lani potekala obsežna policijska racija na antifašističnem taboru, ki je bila tarča kritik tako med koroškimi Slovenci kot tudi v Sloveniji.

Posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva je v poročilu oktobra lani ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, a da ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman na nekdanji domačiji, kjer so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.