Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
16.30

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Petek, 17. 4. 2026, 16.30

1 ura

Angleško prvenstvo, 33. krog

"Šeška ne bi uvrstil v začetno enajsterico"

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Benjamin Šeško | Benjamina Šeška in Manchester United čaka srečanje s Chelseajem. | Foto Guliverimage

Benjamina Šeška in Manchester United čaka srečanje s Chelseajem.

Foto: Guliverimage

V 33. krogu angleškega nogometnega prvenstva ne bo manjkalo poslastic. Zagotovo največ pozornosti bo plenil nedeljski spopad Manchester Cityja in Arsenala, ki bi že lahko podal ogromno odgovorov v boju za naslov prvaka. Derbi čaka tudi Benjamina Šeška in Manchester United, ki se bo v sobotnem večeru mudil pri Chelseaju. Drugega slovenskega predstavnika, Jako Bijola, z Leedsom v sobotnem popoldnevu čaka obračun z Wolvesi.

Vodilni Arsenal in drugi Manchester City trenutno na lestvici loči šest točk, a ima ob tem zasedba Pepa Guardiola odigrano tekmo manj. Nedeljski boj na Etihadu bo tako ogromnega pomena. Sinjemodri so proti Arsenalu neporaženi na zadnjih desetih domačih tekmah v premier ligi (sedem zmag, trije remiji), a je hkrati Arsenal neporažen na zadnjih petih tekmah premier lige proti Manchester Cityju (dve zmagi, trije remiji), pred tem pa je proti njim izgubil kar 12 tekem zapored. V mesecih z vsaj desetimi odigranimi tekmami je april pod vodstvom Guardiole najboljši mesec za Manchester City glede na število osvojenih točk na tekmo (2,51), medtem ko je za Arsenal najslabši (1,54 točke na tekmo).

Manchester City čaka srečanje z Arsenalom. | Foto: Reuters

Strateg Arsenala, Mikel Arteta, je prepričan, da lahko Arsenalu napredovanje v polfinale lige prvakov služi kot odlična odskočna deska tudi v boju s Cityjem. "Stoodstotno je tako. Mojim igralcem sem se zahvalil, ker vem, koliko truda in predanosti vlagajo," je dejal Arteta, ki je Arsenal še drugo sezono zapored popeljal med najboljše štiri ekipe v ligi prvakov. 

Zadnjo medsebojno tekmo teh dveh tekmecev je v finalu ligaškega pokala dobil City, ki je takrat na Wembleyju zmagal z 2:0.

Šeško v Londonu

Že dan prej bo vroče na Stanford Bridgu, kjer bo Chelsea gostil Manchester United z Benjaminom Šeškom. Slovenca čaka pomemben obračun v boju za ligo prvakov za prihodnjo sezono. Šeško je prejšnjo tekmo proti Leedsu začel v prvi postavi, rdeči vragi pa po bledi predstavi v ponedeljek klonili z 1:2. "Jaz bi proti Chelseaju Benjamina pustil zunaj prve postave. On je eden tistih nogometašev, ki naredijo vtis, ko pridejo s klopi. Proti Leedsu Manchester United ni imel nogometaša, ki bi bil tega zmožen, saj je Šeško začel v prvi enajsterici," je pred srečanjem dejal nekdanji nogometaš in analitik Sky Sports, Paul Merson

Žan Vipotnik
Sportal Izjemno zanimanje za Slovenca, Swansea do norih milijonov? Omenja se celo Mourinho!

Angleško prvenstvo, 33. krog:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Ponedeljek, 20. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

22 – Haaland (Manchester City)
21 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Semenyo (Manchester City)
14 – Joao Pedro (Chelsea)
12 – Welbeck (Brighton), Gyökeres (Arsenal)
11 – Ekitike (Liverpool)
10 – Calvert-Lewin (Leeds United), Kroupi (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Wilson (Fulham)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Gibbs-White (Nottingham), Jimenez (Fulham), Mbeumo (Manchester United), Palmer (Chelsea), Richarlison (Tottenham), Šeško (Manchester United), Watkins (Aston Villa)
...
1 Bijol (Leeds United)

Bayern Munich
Sportal Nora tekma na Allianz Areni in napredovanje Bayerna ter Arsenala
Hugo Ekitike, Liverpool : PSG
Sportal Grozljiva poškodba zvezdnika Liverpoola, izgubil tudi svetovno prvenstvo
Jaka Bijol Leeds United Aston Villa Chelsea Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Arsenal Manchester City Liverpool angleško prvenstvo Premier League tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

