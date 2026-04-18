"Seveda se zabavam in tudi kaj spijem," je bila iskrena Arina Sabalenka, trenutno prva teniška igralka sveta, ki v zadnjem obdobju naravnost blesti na teniških igriščih.

Znano je, da vrhunski šport in prevelika količina alkohola ne gresta skupaj. O svojem odnosu do alkohola je spregovorila tudi Arina Sabalenka, ki je dejala, da v pripravljalnem obdobju in med turnirji ne pije alkohola, si ga pa privošči po največjih zmagah.

Foto: Guliverimage

Beloruski športni zvezdnici, ki se je od leta 2023 kar osemkrat uvrstila v finale turnirjev za grand slam in do zdaj v svojo vitrino postavila štiri lovorike s turnirjev velike četverice, praznovanje s šampanjcem ni tuje.

"V pripravljalnem obdobju ali med turnirjem sploh ne pijem alkohola. Imam pa svoje trenutke, na primer po kakšni veliki zmagi – takrat seveda praznujem in tudi kaj spijem. Pomembno je najti ravnotežje. Če iz življenja popolnoma črtaš vse, to ni zdravo. Slej ko prej lahko izgubiš nadzor in zaideš v skrajnost," je Sabalenka povedala za Esquire.

Foto: Reuters

Letos je v vitrino postavila tri turnirske lovorike

Na začetku leta je 27-letna teniška igralka za malo zgrešila svojo peto zmago na turnirjih za grand slam, potem ko je morala v finalu OP Avstralije priznati poraz Jeleni Ribakini. A si je marca hitro dvignila samozavest, ko je zmagala tako v Indian Wellsu kot tudi v Miamiju, s tem pa je postala šele peta igralka, ki je dosegla tako imenovani Sunshine Double.

V Madridu bo branila lansko zmago

Sabalenka, ki je skupno v karieri zbrala 24 turnirskih lovorik, se trenutno pripravlja na začetek sezone na pesku, ko bo zaigrala na turnirju v Madridu, kjer je slavila trikrat. Nazadnje lani.

