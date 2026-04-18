Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
18. 4. 2026,
11.37

Sobota, 18. 4. 2026, 11.37

Rutte zavrnil ugibanja o morebitnem umiku ZDA iz Nata

Mark Rutte, generalni sekretar NATO | Generalni sekretar Nata Mark Rutte se je prejšnji teden v Beli hiši srečal s Trumpom in po njunih pogovorih dejal, da je bil ameriški predsednik "vidno razočaran" nad več članicami zavezništva. | Foto Reuters

Generalni sekretar Nata Mark Rutte se je prejšnji teden v Beli hiši srečal s Trumpom in po njunih pogovorih dejal, da je bil ameriški predsednik "vidno razočaran" nad več članicami zavezništva.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je zavrnil ugibanja o morebitnem umiku ZDA iz severnoatlantskega zavezništva. Dejal je, da razume frustracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a obenem izrazil prepričanje, da ameriška jedrska zaščita za Evropo ni vprašljiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rutte je za nedeljsko izdajo nemškega časnika Die Welt dejal, da ne verjame, da bi ZDA lahko zapustile Nato. Po njegovih besedah ni pod vprašanjem niti ameriška jedrska zaščita za Evropo, ki jo je Rutte označil za jamstvo varnosti v Evropi in izrazil prepričanje, da bo tako tudi ostalo.

Izjave Trumpa o Natu so v zadnjih tednih sprožile bojazen, da bi ZDA lahko zapustile zavezništvo. Umik ZDA iz Nata bi sicer moral odobriti ameriški senat z dvotretjinsko večino, kar pa velja za zelo malo verjetno.

Rutte razume Trumpove frustracije

Rutte se je prejšnji teden v Beli hiši srečal s Trumpom in po njunih pogovorih dejal, da je bil ameriški predsednik "vidno razočaran" nad več članicami zavezništva.

Za Die Welt je še dejal, da razume Trumpove frustracije, Evropo pa pozval k okrepitvi obrambne industrije, ker da je to ključno za odvračanje in obrambo.

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je bil Trump večkrat kritičen do Nata. Evropske zaveznice so se kljub njegovim pozivom distancirale od vojaškega posredovanja v Hormuški ožini, nekatere zaveznice pa so ameriškim silam, udeleženim v spopade, zavrnile dostop do vojaških baz na svojem ozemlju.

Trump je zaradi ravnanja zaveznic zatrdil celo, da razmišlja o umiku ZDA iz Nata.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.