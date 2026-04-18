Generalni sekretar Nata Mark Rutte je zavrnil ugibanja o morebitnem umiku ZDA iz severnoatlantskega zavezništva. Dejal je, da razume frustracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a obenem izrazil prepričanje, da ameriška jedrska zaščita za Evropo ni vprašljiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rutte je za nedeljsko izdajo nemškega časnika Die Welt dejal, da ne verjame, da bi ZDA lahko zapustile Nato. Po njegovih besedah ni pod vprašanjem niti ameriška jedrska zaščita za Evropo, ki jo je Rutte označil za jamstvo varnosti v Evropi in izrazil prepričanje, da bo tako tudi ostalo.

Izjave Trumpa o Natu so v zadnjih tednih sprožile bojazen, da bi ZDA lahko zapustile zavezništvo. Umik ZDA iz Nata bi sicer moral odobriti ameriški senat z dvotretjinsko večino, kar pa velja za zelo malo verjetno.

Rutte se je prejšnji teden v Beli hiši srečal s Trumpom in po njunih pogovorih dejal, da je bil ameriški predsednik "vidno razočaran" nad več članicami zavezništva.

Za Die Welt je še dejal, da razume Trumpove frustracije, Evropo pa pozval k okrepitvi obrambne industrije, ker da je to ključno za odvračanje in obrambo.

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je bil Trump večkrat kritičen do Nata. Evropske zaveznice so se kljub njegovim pozivom distancirale od vojaškega posredovanja v Hormuški ožini, nekatere zaveznice pa so ameriškim silam, udeleženim v spopade, zavrnile dostop do vojaških baz na svojem ozemlju.

Trump je zaradi ravnanja zaveznic zatrdil celo, da razmišlja o umiku ZDA iz Nata.