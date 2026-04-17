Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
17. 4. 2026,
19.42

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
angleško prvenstvo Premier League Marco Rose Bournemouth

Petek, 17. 4. 2026, 19.42

12 minut

Marco Rose bo pri Bournemouthu zamenjal Iraolo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marco Rose | Marco Rose bo vodil Bournemouth. | Foto Reuters

Marco Rose bo vodil Bournemouth.

Foto: Reuters

Nemški nogometni trener bo od prihodnje sezone prevzel vodenje angleškega prvoligaša Bournemoutha, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na dobro obveščene vire Sky Sportsa. Devetinštiridesetletni strokovnjak bo podpisal dolgoročno pogodbo s trenutno 11. ekipo angleškega prvenstva.

Rose je nazadnje do marca lani vodil Leipzig, kjer je treniral tudi slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška in njegovega rojaka Kevina Kampla. Pred tem je v Nemčiji vodil še Borussio iz Dortmunda in Mönchengladbacha, v Avstriji pa Salzburg.

Nemški strokovnjak je bil že nekaj časa glavni kandidat za prevzem Bournemoutha, od katerega se po koncu te sezone poslavlja španski strateg Andoni Iraola.

Bournemouth je kljub 11. mestu še naprej v igri za mesta v evropskih tekmovanjih za prihodnjo sezono. Za šestim mestom, ki ga drži Chelsea, zaostaja vsega tri točke.

angleško prvenstvo Premier League Marco Rose Bournemouth
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

