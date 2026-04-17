Nemški nogometni trener bo od prihodnje sezone prevzel vodenje angleškega prvoligaša Bournemoutha, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na dobro obveščene vire Sky Sportsa. Devetinštiridesetletni strokovnjak bo podpisal dolgoročno pogodbo s trenutno 11. ekipo angleškega prvenstva.

Rose je nazadnje do marca lani vodil Leipzig, kjer je treniral tudi slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška in njegovega rojaka Kevina Kampla. Pred tem je v Nemčiji vodil še Borussio iz Dortmunda in Mönchengladbacha, v Avstriji pa Salzburg.

Nemški strokovnjak je bil že nekaj časa glavni kandidat za prevzem Bournemoutha, od katerega se po koncu te sezone poslavlja španski strateg Andoni Iraola.

Bournemouth je kljub 11. mestu še naprej v igri za mesta v evropskih tekmovanjih za prihodnjo sezono. Za šestim mestom, ki ga drži Chelsea, zaostaja vsega tri točke.

