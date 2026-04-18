Herkovič do zmage, Koren končala po prvi borbi

Na evropskem prvenstvu v judu v Tbilisiju je Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg v soboto dosegel eno zmago, Nika Koren v kategoriji do 70 kg pa je prvo borbo izgubila, v slovenskem taboru pa so bili mnenja, da si je tekmovalka zaslužila vsaj izenačenje in podaljšek.

Triindvajsetletni Nace Herkovič je v uvodu ugnal Ukrajinca Vladislava Kolobova, ki se je lani odrezal s tretjim mestom na tekmi v Ljubljani. V taktični borbi je bilo vidnih akcij malo, ob koncu prve minute podaljška pa je koroški reprezentant vendarle našel način, da je tekmeca vrgel na hrbet.

Previsoka ovira je bil nato Zelim Tckajev iz Azerbajdžana, lani tretji na SP v Budimpešti. Ta je tokrat premalo napadalnega in odločnega Herkoviča po dveh metih hitro poslal pod prho.

"Prva borba sem imel pod nadzorom in ga s kontaktnim metom tudi vrgel. V drugi borbi pa sem imel nasproti enega najboljših v kategoriji in me je vrgel. Videl sem, da bo treba še precej delati. Bil sme pripravljen, ampak je bil boljši. Zame je zelo neugoden. Visoki desničarji mi ne ugajajo," je tekmi videl Herkovič.

Slovenjgrajčan je izpostavil, da mu v primerjavi z najboljšimi manjkajo izkušnje, nekaj tehnike, predvsem pa je bil tekmec fizično veliko močnejši. "Če ne napadeš, ne moreš zmagati," pa je dodal njegov trener Ruslan Jankovskij, s čimer je dal med vrsticami vedeti, da je šel njegov varovanec v borbo tudi premalo predrzno in s premalo tveganja za morebitno presenečenje.

Odločila je "majhna napakica"

Dvaindvajsetletna Nika Koren je premierni nastop na EP letos potrdila z zmago na evropskem pokalu v Podgorici in tretjim mestom v Dubrovniku. V Tbilisiju je bila aktivnejša od Čehinje Anne Skalske. A met za točko je uspel tekmici, Koren je v nadaljevanju Čehinjo vrgla dvakrat, že prejela oceno za izenačenje, a so jo sodniki izbrisali.

"Nisem najbolj zadovoljna, saj ni šlo po načrtih. Borila sem se dobro, vmes pa me je malo zmanjkalo, majhna napakica in to je odločilo. Mislila sem, da bodo moji meti dovolj za točko, na žalost pa ni bilo tako. Morda sem šla v akcije premalo agresivno in odločno," je z izjavo začela Ljubljančanka.

Zadovoljna je sicer, da se je na velike tekme vrnila po letu in pol odsotnosti zaradi operacije križne vezi. "Če se spomnim tega obdobja, sem zadovoljna. Prišla sem nazaj na visok nivo, seveda pa malo še manjka."

Neposredno na vprašanje o sodniškem kriteriju, predstavniki slovenske zveze so bili mnenja, da bi moral šteti vsaj en met, pa je odvrnila: "Sem razočarana, rahlo jezna na sodnike, kar pa je lahko tudi trenutna neupravičena jeza. Ne bom se obremenjevala s stvarmi, na katere ne morem vplivati. Ja, tudi sama sem mislila, da sem dobila točko, slišala sem sodnico, a na žalost so to točko nato tudi izbrisali. Seveda sem jezna malo, ampak zdaj ne morem nič."

V isti kategoriji bi morala tekmovati tudi Kaja Schuster, ki pa je po bolezni v zadnjem trenutku odpovedala nastop in ostala doma.

V nedeljo bo slovenske nastope v Gruziji sklenila Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg.

