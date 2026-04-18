svetovno prvenstvo hokej slovenska ženska hokejska reprezentanca

Sobota, 18. 4. 2026, 10.26

Žensko hokejsko SP v diviziji II (skupina A), Bled, 6. dan

Slovenke za konec domačega prvenstva proti Poljakinjam

slovenska ženska hokejska reprezentanca | Slovenke se bodo za konec prvenstva na Bledu pomerile s Poljakinjami. | Foto Domen Jančič/IIHF

Foto: Domen Jančič/IIHF

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo ob 19.30 odigrala zadnjo domačo tekmo svetovnega prvenstva divizije II, skupine A. Na Bledu se bo pomerila z vodilnimi Poljakinjami. Te so pri devetih točkah, Slovenke pri šestih. Pred tem si bodo nasproti stale Islandke in Tajvanke. Osnovni cilj Slovenk je bil obstanek, velika želja pa napredovanje (prvo mesto) ali vsaj kolajna. Kolajno so si že zagotovile, lahko si tudi napredovanje.

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih je po odpovedi Severne Koreje zgolj pet – ob slovenski še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

Spored svetovnega prvenstva, Bled

Sobota, 18. april 

Lestvica:

Ponedeljek, 13. april 

Torek, 14. april 

Sreda, 15. april 

Četrtek, 16. april 

Petek, 17. april 

Trenerski štab se je odločil, da slovenske barve na Bledu zastopajo naslednje Risinje:

Vratarki: Tjaša INTIHAR (Slavija Jr/SLO), Ajda JOŠT (Triglav Kranj/SLO)

Branilke: Kaja AVSENEK (Triglav Kranj/SLO), Tamara Tara BREZNIK (Olimpija Ljubljana/SLO), Lea BULJETA (Maribor/SLO), Lana ILIĆ (Maribor/SLO), Iris KARALIČ (Slavija Jr/SLO), Brina OMAN (Maribor/SLO), Nadja VAKARIČIČ (Triglav Kranj/SLO) 

Napadalke: Maša ANKELE (Triglav Kranj/SLO), Julija BLAZINŠEK (Villach Lady Hawks/AUT), Sara CONFIDENTI (Neuberg Highlanders/AUT), Deja GLAVIČ (Triglav Kranj/SLO), Nina MAVER (Olimpija Ljubljana/SLO), Arwen NYLAANDER (Malmö Redhawks/SWE), Tina PAZLAR (KAC/AUT), Urša PAZLAR (Olimpija Ljubljana/SLO), Gaja PEZDIR (Neuberg Highlanders/AUT), Pia PREN (Olimpija Ljubljana/SLO), Lejla ROGELJ (Triglav Kranj/SLO), Manca STROPNIK (Maribor/SLO), Veronika TROBIŠ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Strokovni štab: Barbara KAVČIČ (vodja reprezentance), Boštjan KOS (glavni trener), Žan ZUPAN (pomočnik trenerja), Rene ZERNKO (pomočnik trenerja), Luka SOTLAR (pomočnik trenerja – vratarki), Petra KNEZ (terapevtka), Rok STIPANOVIČ (tehnični vodja)

