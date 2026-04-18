Slovenke za konec domačega prvenstva proti Poljakinjam

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo ob 19.30 odigrala zadnjo domačo tekmo svetovnega prvenstva divizije II, skupine A. Na Bledu se bo pomerila z vodilnimi Poljakinjami. Te so pri devetih točkah, Slovenke pri šestih. Pred tem si bodo nasproti stale Islandke in Tajvanke. Osnovni cilj Slovenk je bil obstanek, velika želja pa napredovanje (prvo mesto) ali vsaj kolajna. Kolajno so si že zagotovile, lahko si tudi napredovanje.

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih je po odpovedi Severne Koreje zgolj pet – ob slovenski še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

