Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
14.52

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Borussia Dortmund Bayern München Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Albert Riera nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 17. 4. 2026, 14.52

21 minut

Nemško prvenstvo, 30. krog

V bundesligi se bo pisala zgodovina

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marie-Louise Eta | Marie-Louise Eta bo v soboto prvič vodila Union iz Berlina. | Foto Guliverimage

Marie-Louise Eta bo v soboto prvič vodila Union iz Berlina.

Foto: Guliverimage

Bundesliga bo v 30. krogu letošnje sezone postregla z zgodovinskim trenutkom, saj bo prvič v zgodovini najmočnejših evropskih nogometnih lig klub vodila trenerka. Marie-Louise Eto v soboto čaka debi na klopi Uniona iz Berlina, ki se bo pomeril z Wolfsburgom. Istočasno bo Borussia Dortmund gostovala pri Hoffenheimu. Na zadnji sobotni tekmi bo Eintracht iz Frankfurta, ki ga vodi Albert Riera, gostil Leipzig.

Eta bo naloge opravljala kot začasna glavna trenerka do konca sezone. Po koncu sezone bo vodila žensko prvo ekipo Uniona. "Z upoštevanjem razlike v točkah v spodnjem delu lestvice naš obstanek v bundesligi še ni zagotovljen. Navdušena sem, da mi je klub zaupal to zahtevno nalogo. Ena od Unionovih prednosti je bila vedno sposobnost poenotenja, ko smo bili v podobnem položaju, v katerem smo se znašli zdaj. Prepričana sem, da si bomo s to ekipo zagotovili ključne točke za obstanek v bundesligi," je po imenovanju za spletno stran kluba dejala Eta.

Vodilni Bayern, ki se je med tednom po novi zmagi nad Real Madridom uvrstil v polfinale lige prvakov, se bo v nedeljo pomeril s Stuttgartom. Bavarci imajo kar dvanajst točk prednosti pred dortmundsko Borussio.

Marie-Louise Eta
Nemško prvenstvo, 30. krog:

Petek, 17. april:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

31 – Kane (Bayern)
18 – Undav (Stuttgart)
15 – Luis Diaz (Bayern)
13 – Guirassy (Borussia Dortmund)
12 – Baumgartner (Leipzig), Olise (Bayern)
11 – Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Tabaković (Borussia M.)
10 – Amiri (Mainz), Burkardt (Eintracht), Kramarić (Hoffenheim), Schick (Leverkusen)
...

Borussia Dortmund Bayern München Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Albert Riera nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
