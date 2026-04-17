V bundesligi se bo pisala zgodovina

Bundesliga bo v 30. krogu letošnje sezone postregla z zgodovinskim trenutkom, saj bo prvič v zgodovini najmočnejših evropskih nogometnih lig klub vodila trenerka. Marie-Louise Eto v soboto čaka debi na klopi Uniona iz Berlina, ki se bo pomeril z Wolfsburgom. Istočasno bo Borussia Dortmund gostovala pri Hoffenheimu. Na zadnji sobotni tekmi bo Eintracht iz Frankfurta, ki ga vodi Albert Riera, gostil Leipzig.

Eta bo naloge opravljala kot začasna glavna trenerka do konca sezone. Po koncu sezone bo vodila žensko prvo ekipo Uniona. "Z upoštevanjem razlike v točkah v spodnjem delu lestvice naš obstanek v bundesligi še ni zagotovljen. Navdušena sem, da mi je klub zaupal to zahtevno nalogo. Ena od Unionovih prednosti je bila vedno sposobnost poenotenja, ko smo bili v podobnem položaju, v katerem smo se znašli zdaj. Prepričana sem, da si bomo s to ekipo zagotovili ključne točke za obstanek v bundesligi," je po imenovanju za spletno stran kluba dejala Eta.

Vodilni Bayern, ki se je med tednom po novi zmagi nad Real Madridom uvrstil v polfinale lige prvakov, se bo v nedeljo pomeril s Stuttgartom. Bavarci imajo kar dvanajst točk prednosti pred dortmundsko Borussio.

