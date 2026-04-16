Znova potop gostov? Lov na štiri vozovnice se začenja na Nizozemskem.

Danes bodo znani polfinalisti konferenčne lige. Najprej se bo o njem odločalo na Nizozemskem, kjer bo skušal AZ Alkmaar na domači zelenici nadoknaditi visok zaostanek proti Šahtarju, ukrajinskim ''brezdomcem'' iz Donecka. Zvečer bo Rayo Vallecano branil visoko prednost s 3:0 v Atenah, Crystal Palace v Firencah, Mainz pa je v sosednjo Francijo odpotoval z dvema goloma prednosti (2:0).

V igri za zmago v konferenčno ligi je še osem klubov, pri katerih pa ni slovenskih legionarjev. Napredovanje med najboljše štiri se nasmiha Šahtarju, Rayo Vallecanu, Crystal Palacu in Mainzu, ki bodo danes gostovali.

Omenjeni klubi so bili prejšnji teden na prvih tekmah kot gostitelji, ukrajinski podprvak Šahtar je resda odigral domačo tekmo na Poljskem, neusmiljeni. Vknjižili so štiri prepričljive zmage brez prejetega gola, skupna razlika v zadetkih je znašala impresivnih 11:0. Bo takšna prednost danes zadoščala za napredovanje?

Finale bo 27. maja na Red Bull Areni v Leipzigu, ki jo odlično poznata nekdanja "nemška rdeča bika" Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Zmagovalec tekmovanja si bo zagotovil nastop v ligi Europa v sezoni 2026/27.

Polfinalna para: Šahtar/AZ Alkmaar – Crystal Palace/Fiorentina

Rayo Vallecano/AEK Atene – Mainz/Strasbourg

