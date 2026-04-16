Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
16. 4. 2026,
16.15

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek
AEK Atene Rayo Vallecano Crystal Palace Strasbourg Mainz Fiorentina Šahtar Doneck AZ Alkmaar konferenčna liga konferenčna liga

Četrtek, 16. 4. 2026, 16.15

16 minut

Konferenčna liga, četrtfinale (povratne tekme)

Znova potop gostov? Lov na štiri vozovnice se začenja na Nizozemskem.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
AZ Alkmaar | AZ Alkmaar danes potrebuje zelo visoko zmago, če želi nadoknaditi zaostanek proti Šahtarju. | Foto Reuters

AZ Alkmaar danes potrebuje zelo visoko zmago, če želi nadoknaditi zaostanek proti Šahtarju.

Foto: Reuters

Danes bodo znani polfinalisti konferenčne lige. Najprej se bo o njem odločalo na Nizozemskem, kjer bo skušal AZ Alkmaar na domači zelenici nadoknaditi visok zaostanek proti Šahtarju, ukrajinskim ''brezdomcem'' iz Donecka. Zvečer bo Rayo Vallecano branil visoko prednost s 3:0 v Atenah, Crystal Palace v Firencah, Mainz pa je v sosednjo Francijo odpotoval z dvema goloma prednosti (2:0).

Porto Nottingham
Sportal Aston Villa z eno nogo v polfinalu, Porto vloge favorita še ni upravičil

V igri za zmago v konferenčno ligi je še osem klubov, pri katerih pa ni slovenskih legionarjev. Napredovanje med najboljše štiri se nasmiha Šahtarju, Rayo Vallecanu, Crystal Palacu in Mainzu, ki bodo danes gostovali.

Omenjeni klubi so bili prejšnji teden na prvih tekmah kot gostitelji, ukrajinski podprvak Šahtar je resda odigral domačo tekmo na Poljskem, neusmiljeni. Vknjižili so štiri prepričljive zmage brez prejetega gola, skupna razlika v zadetkih je znašala impresivnih 11:0. Bo takšna prednost danes zadoščala za napredovanje?

Finale bo 27. maja na Red Bull Areni v Leipzigu, ki jo odlično poznata nekdanja "nemška rdeča bika" Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Zmagovalec tekmovanja si bo zagotovil nastop v ligi Europa v sezoni 2026/27.

Polfinalna para:

Šahtar/AZ Alkmaar – Crystal Palace/Fiorentina
Rayo Vallecano/AEK Atene – Mainz/Strasbourg

Konferenčna liga, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 16. april:

Lestvica ligaškega dela:

AEK Atene Rayo Vallecano Crystal Palace Strasbourg Mainz Fiorentina Šahtar Doneck AZ Alkmaar konferenčna liga konferenčna liga
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.