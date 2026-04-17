Petek, 17. 4. 2026, 16.50

Dumoulin neizprosno nad UAE: Visma je pet korakov pred njimi

Tom Dumoulin | Tom Dumoulin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji kolesarski as Tom Dumoulin je v podkastu NOS Cycling glede na razplet dirke Pariz–Roubaix skritiziral taktično pripravljenost UAE Team Emirates XRG. "Imajo fantastične kolesarje in lahko dominirajo na dirkah, vendar se zdi, da vodstvu ekipe primanjkuje iznajdljivosti. Vidimo, da je Visma v smislu taktike in strategije pet korakov pred njimi," je bil neposreden 35-letni Nizozemec.

Dogajanje na dirki Pariz–Roubaix še naprej odzvanja. Trenutek, ko je Tadej Pogačar 120 kilometrov pred ciljem predrl gumo, in dogajanje okoli tega je bilo za Toma Dumoulina precejšnje presenečenje. Kritiziral je napake ekipe UAE pri odločanju v, po njegovem mnenju, ključnem trenutku. Pogačar je na koncu po sprintu osvojil drugo mesto, zmagal je Wout van Aert.

"Popolnoma sem presenečen nad tem, kako so stvari potekale pri UAE. Dirka je bila že v polnem teku. Veš, da bo to povzročilo težave. Vozijo spredaj, potem pa on odpade. Sledil je kaos. Šlo je preprosto za smolo. Pogačar je imel tehnično težavo v trenutku, ko ekipnega avtomobila ni bilo nikjer blizu, izgubil se je v koloni za številnimi skupinami, raztresenimi po cesti, kar je posledica kaotične narave dirke. Vendar pa bi se vse lahko odvilo drugače, če bi Slovenec dobil kolo od sotekmovalca. Tam so bili štirje sotekmovalci, pa nihče ni pomislil: 'Moramo se ustaviti in mu pomagati,' ali mu dati kolo. Nihče se ni odzval, vsi so ostali v glavnini."

Tadej Pogačar in Wout van Aert | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar in Wout van Aert Foto: Guliverimage

"To seveda ni idealno. Potem je vozil na polno brez ekipnih kolegov, medtem ko so ti lagodno vozili v prvi skupini. To je bilo videti zelo čudno. Tadejeve naravne sposobnosti so mu kljub temu omogočile vrnitev in drugo mesto, vendar predvsem zaradi vzdržljivosti in moči, ki ju drugi kolesarji preprosto nimajo. UAE ima fantastične kolesarje in lahko dominirajo na dirkah, vendar se zdi, da vodstvu ekipe primanjkuje iznajdljivosti," je bil jasen nekdanji kolesar.

"Če pogledaš, kako se je to odvilo … ali Del Toro, ki je lani na neumen način izgubil Giro. Potem vidiš, da je Visma glede taktike in strategije pet korakov pred njimi. Preprosto so naredili napako, saj bi morali ti kolesarji počakati. Lahko bi pustili Floriana Vermeerscha spredaj, preostali pa bi se morali takoj ustaviti in videti, kako lahko pomagajo," je dodal Dumoulin, ki je kariero leta 2022 končal ravno v dresu Visme.

