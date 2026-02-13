Nikola Topić je v noči na petek dočakal svoj trenutek in prvič zaigral v ligi NBA za ekipo Oklahoma City Thunder. Srbski košarkar je prestal zelo težko obdobje, saj je prebolel raka.

The amazing story of Nikola Topić.



He was diagnosed with testicular cancer in October last year.



Now, four months later, he receives a standing ovation as he makes his NBA debut. pic.twitter.com/qmM1KRv9GK — NBA on Prime (@NBAonPrime) February 13, 2026

Šele 20-letni srbski košarkar Nikola Topić, košarkar Oklahome, je ob vstopu v igro prejel huronski aplavz, saj se mu je po hudi bolezni uspelo vrniti pod koše. Dvanajsti izbor nabora iz leta 2024 lani ni igral zaradi poškodbe kolena, letos pa mu je načrte prekrižala diagnoza raka na modih. Lani oktobra je prestal poseg, sledili sta kemoterapija in dolga rehabilitacija.

Srbski branilec je prve točke dosegel z metom z razdalje blizu črte prostih metov ter tekmo končal z dvema točkama, enim skokom in eno asistenco.

Mark Daigneault Foto: Reuters

Trener ni skrival čustev

Trener Oklahome Mark Daigneault po tekmi ni skrival čustev. "Vesel sem zanj. V zadnjem obdobju je prestal veliko težav. Je še mlad fant, ki si samo želi igrati košarko, tega pa ni mogel početi. To, da je nocoj stopil na igrišče, je velik uspeh. Če pomislim na njegovo družino ... Tudi sam imam majhne otroke in težko si je predstavljati, kaj so prestali. To ni bil boj samo za Nikolo, ampak za vso njegovo družino," je povedal Daigneault, ki je prepričan, da ima Topić pred seboj še bogato kariero.

