Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
13. 2. 2026,
9.10

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NBA Nikola Topić

Petek, 13. 2. 2026, 9.10

19 minut

Vrnitev po hudi bolezni

Nikola Topić po hudi bolezni dočakal debi v ligi NBA #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nikola Topić | Nikola Topić se je vrnil po hudi bolezni. | Foto Reuters

Nikola Topić se je vrnil po hudi bolezni.

Foto: Reuters

Nikola Topić je v noči na petek dočakal svoj trenutek in prvič zaigral v ligi NBA za ekipo Oklahoma City Thunder. Srbski košarkar je prestal zelo težko obdobje, saj je prebolel raka.

Šele 20-letni srbski košarkar Nikola Topić, košarkar Oklahome, je ob vstopu v igro prejel huronski aplavz, saj se mu je po hudi bolezni uspelo vrniti pod koše. Dvanajsti izbor nabora iz leta 2024 lani ni igral zaradi poškodbe kolena, letos pa mu je načrte prekrižala diagnoza raka na modih. Lani oktobra je prestal poseg, sledili sta kemoterapija in dolga rehabilitacija.

Srbski branilec je prve točke dosegel z metom z razdalje blizu črte prostih metov ter tekmo končal z dvema točkama, enim skokom in eno asistenco. 

Mark Daigneault | Foto: Reuters Mark Daigneault Foto: Reuters

Trener ni skrival čustev

Trener Oklahome Mark Daigneault po tekmi ni skrival čustev. "Vesel sem zanj. V zadnjem obdobju je prestal veliko težav. Je še mlad fant, ki si samo želi igrati košarko, tega pa ni mogel početi. To, da je nocoj stopil na igrišče, je velik uspeh. Če pomislim na njegovo družino ... Tudi sam imam majhne otroke in težko si je predstavljati, kaj so prestali. To ni bil boj samo za Nikolo, ampak za vso njegovo družino," je povedal Daigneault, ki je prepričan, da ima Topić pred seboj še bogato kariero.

Preberite še:

doncic_redick_thumb
Sportal Nenavaden pogovor med Dončićem in trenerjem #video
NBA Nikola Topić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.