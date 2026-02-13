Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Konec kariere

Chris Paul ima dovolj

Clippers Chris Paul Billy Crystal | Chris Paul je končal kariero. | Foto Reuters

Chris Paul je končal kariero.

Foto: Reuters

Ameriški košarkar Chris Paul je na Instagramu sporočil, da končuje kariero. Nekaj ur pred tem so se 40-letnemu košarkarju odpovedali pri Toronto Raptorsih, zatem pa je sporočil, da je njegove 21 let dolge športne poti nepreklicno konec.

"To je to! Po več kot 21 letih se umikam iz košarke," je svoj zapis na Instagramu začel Paul. "Ko to pišem, je težko zares vedeti, kaj čutim, a prvič, mnogi bi bili presenečeni, nimam odgovora. Predvsem pa sem napolnjen z neizmernim veseljem in hvaležnostjo! Čeprav je to poglavje mojega življenja kot "igralec NBA" zaključeno, bo košarka za vedno vtkana v DNK mojega življenja. V ligi NBA sem bil več kot polovico svojega življenja, skozi tri desetletja. Noro je že to izreči," je zapisal Paul.

"Igrati košarko je bil neverjeten blagoslov, ki je s sabo prinesel tudi veliko odgovornosti. Sprejel sem vse, dobro in slabo. Kot nekdo, ki se vse življenje uči, vem, da je vodenje težko in ni za šibke. Nekateri te bodo imeli radi, mnogi pa ne. A cilj je bil vedno cilj in moji nameni so bili vedno iskreni," je še dodal Paul.

Trenutna sezona je bila napovedana kot Paulovo zadnje leto v ligi NBA, zaradi česar je bil konec njegove poti s Torontom pomemben mejnik in tudi pika na i pri odločitvi, da vse skupaj zaključi. 

Paul je v tej sezoni v 16 nastopih v povprečju igral 14,3 minute, dosegal 2,9 točke, 1,8 skoka in 3,3 podaje na tekmo. V 21-letni karieri v ligi NBA je nastopil na 1.370 tekmah rednega dela sezone, v povprečju pa je dosegal 16,8 točke, 4,4 skoka in 9,2 podaje na obračun. V svoji karieri je bil dvanajstkrat izbran na tekmo vseh zvezd, štirikrat je bil uvrščen v najboljšo ekipo lige, ponaša pa se tudi z dvema olimpijskima zlatima medaljama z moško košarkarsko reprezentanco ZDA.

V svoji karieri je med drugim igral za New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets in Phoenix Suns, zadnje trenutke pa je preživel kot član Toronto Raptors.

