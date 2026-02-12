V košarkarski ligi NBA so v noči na petek na sporedu še zadnje tri tekme pred All Star koncem tedna, ki bo potekal v novi dvorani Los Angeles Clippersov v Inglewoodu: Oklahoma gosti Milwaukee, Utah Portland, Los Angeles Lakers pa Dallas Mavericks. Luka Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice proti svoji nekdanji ekipi ne bo igral.

Odkar je Luka Dončić član Los Angeles Lakersov so dobili vse tekme proti njegovi nekdanji ekipi. Ta bo že peta. A Ljubljančan tokrat ne bo igral zaradi nategnjene stegenske mišice. To bo njegova četrta zaporedna izpuščena tekma, skupno pa že 12. v tej sezoni. Brez njega so dobili pet tekem, na šestih pa so izgubili. Luka lahko izpusti samo še pet tekem, če želi biti v konkurenci za nagrado najbolj koristen košarkar rednega dela (MVP). Košarkar mora namreč nastopiti na vsaj 65 tekmah. Iz kluba Los Angeles Lakers še vedno ni nobene informacije, kdaj bi se Dončić lahko vrnil na parket oziroma kako resna je poškodba. Sprva so sicer rekli, da ni resnejša. Njegov nastop na nedeljski All Star tekmi tako ostaja pod vprašajem.

Za tekmo LA - Dallas je vprašljiv DeAndre Ayton, manjkali pa bodo tudi Cooper Flagg, Kyrie Irving in Dereck Lively. Dallas je na zadnjih desetih tekmah zmagal samo dvakrat in je z 19 zmagami na 12. mestu zahodne konference. Ekipa Luke Dončića je dobila šest od zadnjih desetih tekem. Je na šestem mestu zahodne konference (32 zmag in 21 porazov).

Liga NBA, 12. februar:

Lestvici