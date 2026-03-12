Ameriška smučarska kraljica Mikaela Shiffrin je v javnosti razkrila, da je bila med zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo žrtev spletnega nasilja. Zvezdnica alpskega smučanja je javno objavila nekaj spletnih žaljivk, ki jih je bila deležna med igrami v Italiji, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Shiffrin je nekatere komentarje delila v videu na Instagramu pred tekmami svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu, ki bodo konec tedna v Areju.

"Sram te bodi, izdajalka", "Ostani v Italiji, prasica" in "Si zanič" so bili le nekateri od žaljivih komentarjev, ki jih je prejela.

Ameriška šampionka je prepričana, da so bili žaljivi komentarji odgovor na njene kritične pripombe o političnih razmerah v ZDA, ki jih je izrekla, in dejala, da sta raznolikost in vključenost zanjo pomembni vrednoti.

Tudi drugi ameriški športniki so bili na igrah prejšnji mesec kritični do domače vlade, zlasti glede preganjanja nezakonitih priseljencev.

To je povzročilo negativne odzive, saj so jih obtožili, da niso pravi domoljubi. Smučarja prostega sloga Hunterja Hessa je ameriški predsednik Donald Trump označil za "pravo zgubo".

Iz vodstva ameriške reprezentance so sporočili, da se je Shiffrin med igrami izogibala družbenim medijem in da so stopili v stik z upravljavci platform, da bi zagotovili izbris žaljivih komentarjev.

Potem ko Shiffrin ni osvojila medalje na igrah leta 2022, so se pojavili tudi komentarji, kot je "spet ti bo spodletelo". Tokrat je osvojila zlato v svoji najljubši disciplini, slalomu, z največjo razliko od leta 1998 v kateri koli olimpijski smučarski tekmi.

To je bila njena tretja olimpijska zlata kolajna, kar je največ med Američani. Veleslalomski naslov je osvojila na igrah leta 2018 v Pyeongchangu, slalomskega pa na igrah leta 2014 v Sočiju.

Foto: Reuters

V karieri se je pogosto spoprijemala z ogromnim pritiskom

Shiffrin je najuspešnejša smučarka v zgodovini s 108 zmagami v svetovnem pokalu. Dva slaloma pred koncem si je že zagotovila rekordni deveti naslov v slalomskem seštevku, prav tako je na dobri poti, da bo na finalu sezone osvojila tudi šesti veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku zime.

Tridesetletnica je v preteklosti večkrat govorila o tem, kako se je v karieri pogosto spoprijemala z ogromnim pritiskom. Leta je zaradi stresa večkrat bruhala, zlasti na večjih tekmovanjih in včasih celo tik pred tekmami.

Shiffrin bo v Areju vpisala okrogli 300. nastop na tekmah svetovnega pokala. Na več kot polovici tekem je bila na stopničkah. Ima kar 166 uvrstitev na zmagovalni oder, kar je prav tako največ med vsemi, od tega 97 v slalomu, kjer ima tudi rekordnih 71 zmag.

