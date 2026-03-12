Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
11.22

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Policijski sindikat s protestom opozarja na slabe razmere v policiji #foto

Protest policija | Stavka je tudi posledica nakopičenih težav v policiji, med drugim akutnega pomanjkanja kadra, opozarjajo v sindikatu, kjer svarijo pred kolapsom sistema. | Foto Ana Kovač

Stavka je tudi posledica nakopičenih težav v policiji, med drugim akutnega pomanjkanja kadra, opozarjajo v sindikatu, kjer svarijo pred kolapsom sistema.

Foto: Ana Kovač

Policijski sindikat Slovenije je s protestom pred vladnim poslopjem začel stavko. Med drugim so opozorili na kadrovsko pomanjkanje v policiji in prenizko vrednotenje dela, kar da tudi dolgoročno ogroža varnost države. Vladi očitajo zavlačevanje ter nerazumevanje njihovega dela in odgovornosti, ki jo nosijo. Pozivajo k izboljšanju pogojev za delo.

Okoli 200 policistov, zbranih na shodu pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer sicer pravkar na redni seji zasedajo ministri, je z žvižgi in transparenti pozvalo k izboljšanju pogojev za delo.

Ob tem so izpostavili zlasti, da predolgo čakajo na rešitve. | Foto: Ana Kovač Ob tem so izpostavili zlasti, da predolgo čakajo na rešitve. Foto: Ana Kovač

Podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije Marko Jakac je v govoru na shodu, ki se zaključuje, opozoril, da pogajanja z vladno stranjo o sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi trajajo že več kot eno leto.

"Več kot leto dni se zavlačuje tam, kjer bi morala vlada ukrepati," je poudaril Jakac. Hkrati je opozoril na vedno večjo obremenjenost policije in prenizko vrednotenje dela. "Policija ni strošek, je temelj države," je dejal Jakac.

To je tudi eno izmed gesel, ki so jih stavkajoči zapisali na transparente, na katere so med drugim zapisali tudi, da "svobode brez varnosti ne bo", opaziti pa je bilo tudi gesla, kot so "Kdo vas bo v prihodnosti varoval?" in "Reforma brez kadra? Stavka je odgovor!". | Foto: Ana Kovač To je tudi eno izmed gesel, ki so jih stavkajoči zapisali na transparente, na katere so med drugim zapisali tudi, da "svobode brez varnosti ne bo", opaziti pa je bilo tudi gesla, kot so "Kdo vas bo v prihodnosti varoval?" in "Reforma brez kadra? Stavka je odgovor!". Foto: Ana Kovač

Jakac je sicer poudaril še, da ne stavkajo proti ljudem, temveč proti "arogantni, nekompetentni, nesposobni in nestrokovni" vladi, ki je po njihovem mnenju izgubila stik z realnostjo, vsak dan znova pa dokazuje, da ne razume dela policista in teže njegove odgovornosti pri varovanju ljudi in vzdrževanju reda. "V najtežjih trenutkih se vlada rada postavi na ogled za našimi hrbti, ko pa je treba policistu priznati dostojanstvo, pošteno plačilo in spoštovanje, se ta ista vlada skrije za birokracijo, izgovore in politične manevre," je dejal Jakac. "To ni več socialni dialog, to je podcenjevanje. To je zavestna politična odločitev," je poudaril.

Nezadovoljni s tarifnim in normativnim delom aneksa  

Policijski sindikat Slovenije pri tarifnem delu aneksa h kolektivni pogodbi, o katerem se pogajajo že dlje časa, zahteva ustrezno uvrstitev kariernih delovnih mest policistov v plačne razrede, pa tudi drugačno določitev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v policiji.

Pri normativnem delu aneksa h kolektivni pogodbi med drugim zahtevajo ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca.

Vlada, ki je v sredo imenovala pogajalsko skupino, stavke ne razume. Pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost s sindikati namreč tečejo že dlje časa. Prav tako menijo, da so izkazali interes za vsa vprašanja sindikata in ureditev statusa policistov.

Protest policija | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Protest policija | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Med stavkovnimi zahtevami sindikata so poleg sklenitve aneksa tudi določitev meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti.

Stavka, ki bo trajala do preklica, ne bo ogrožala javne varnosti. Policija je skladno z zakonom o organiziranosti in delu v policiji tudi med stavko dolžna opravljati svoje naloge, kot je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, preiskovanje kaznivih dejanj in drugo.

Protestu so se danes kot znak podpore priključili tudi predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije.

