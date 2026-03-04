Policijski sindikat Slovenije in vladna stran sta danes zbližala stališča o sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi za javni red in varnost, je za STA dejal podpredsednik sindikata Marko Jakac. Če bo vladna stran podala konstruktivne predloge glede zahtev sindikata, stavke, napovedane za 12. marec, ne bo, je dodal.

"Presenečeni smo. Vladna stran je kar konstruktivno predlagala nekatere zadeve," je po današnjih pogajanjih o sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi dejal Jakac. Kot je pojasnil, bodo pogajanja o določenih zahtevah glede aneksa nadaljevali predvidoma ta petek. Določene zadeve v zvezi s tem pa so danes tudi končali, je dejal, vendar teh zadev še ni želel opredeliti.

Za 12. marec napovedali stavko

Policijski sindikat Slovenije je sicer ta teden za 12. marec napovedal stavko. Med zahtevami je tudi sklenitev aneksa, v okviru katerega zahtevajo uvrstitev kariernih delovnih mest policistov v plačne razrede in sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe, torej med drugim ureditev izmenskega dela, pravice do odklopa in starševskega varstva.

Vendar je Jakac danes opozoril, da vlada še ni podala stališča do stavkovnih zahtev sindikata. Poleg tega še ni imenovala vladne pogajalske skupine za stavkovne zahteve. "Če bo, kot je bilo danes, konstruktivno in z namenom rešitve, potem vidimo možnost, da stavke 12. ne bo," je dejal Jakac.

Kaj zahtevajo?

Sindikat med drugim zahteva tudi določitev meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti v policiji, takojšnjo in ustrezno ureditev letnih dopustov ter sklenitev aneksa k dogovoru o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, da bi bile do sredstev upravičene vse službe na ministrstvu za notranje zadeve, ki izvajajo podporne naloge za delovanje policije. "Če nam te stvari v času napovedi stavke uspe zapreti, stavke verjetno ne bo," je še dodal Jakac.