Slovenska policista rešila življenje Francozinji

Murskosoboška policista Robert Majc in Robert Kančal sta med izvajanjem nalog, povezanih z začasno mejno kontrolo na točki Pince, rešila življenje 63-letni državljanki Francije, ki je doživela zastoj srca, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.

Policista sta med izvajanjem nalog na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska. Ob njej je bil tudi moški, ki je po padcu začel kričati in prositi za pomoč. Policista sta stekla do ženske in ugotovila, da ne kaže znakov življenja. Začela sta z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca in uspela vzpostaviti ponovni utrip. Nadaljnje postopke oživljanja so nato prevzeli reševalci ZD Lendava.

Ugotovljeno je bilo, da je 63-letna državljanka Francije doživela zastoj srca, po uspešno nudeni prvi pomoči pa je bila z reševalnim vozilom na nadaljnje zdravljenje prepeljana v murskosoboško splošno bolnišnico. "Ponosni smo na hitro, strokovno in srčno ravnanje naših policistov," so še dodali na policijski upravi.

Kontrolna točka Pince na avtocesti A5. Foto: PU Murska Sobota