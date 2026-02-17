Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
17. 2. 2026,
11.54

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
PU Murska Sobota Prva pomoč pomoč življenje Murska Sobota policija

Torek, 17. 2. 2026, 11.54

58 minut

Slovenska policista rešila življenje Francozinji

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Kontrolna točka Pince | Policista sta med izvajanjem nalog na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska. | Foto PU Murska Sobota

Policista sta med izvajanjem nalog na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska.

Foto: PU Murska Sobota

Murskosoboška policista Robert Majc in Robert Kančal sta med izvajanjem nalog, povezanih z začasno mejno kontrolo na točki Pince, rešila življenje 63-letni državljanki Francije, ki je doživela zastoj srca, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.

Policista sta med izvajanjem nalog na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska. Ob njej je bil tudi moški, ki je po padcu začel kričati in prositi za pomoč. Policista sta stekla do ženske in ugotovila, da ne kaže znakov življenja. Začela sta z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca in uspela vzpostaviti ponovni utrip. Nadaljnje postopke oživljanja so nato prevzeli reševalci ZD Lendava.

Ugotovljeno je bilo, da je 63-letna državljanka Francije doživela zastoj srca, po uspešno nudeni prvi pomoči pa je bila z reševalnim vozilom na nadaljnje zdravljenje prepeljana v murskosoboško splošno bolnišnico. "Ponosni smo na hitro, strokovno in srčno ravnanje naših policistov," so še dodali na policijski upravi.

Kontrolna točka Pince na avtocesti A5. | Foto: PU Murska Sobota Kontrolna točka Pince na avtocesti A5. Foto: PU Murska Sobota

tovorno vozilo, policija,, pnevmatika, priklopnik
Novice S tovornjakom pod vplivom drog in z uničenimi pnevmatikami
Slovenska Bistrica jug, štajerska avtocesta
Novice S skirojem po avtocesti iskal dokumente
Ljubljana ponoči
Novice Zaokrožile informacije o spolnih napadih v Ljubljani: odzvala se je policija
PU Murska Sobota Prva pomoč pomoč življenje Murska Sobota policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.