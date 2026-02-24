Moški nadlegoval murskosoboške policiste

S Policijske uprave Murska Sobota poročajo o zlorabi telefonske številke za klice v sili 113, ki si jo je privoščil moški iz Prekmurja.

Policija je obravnavala moškega z območja občine Beltinci, ki je na telefonsko številko 113 v 24 urah poklical kar 73-krat.

Ker za to ni imel nobenega razloga, je zlorabljal klic v sili, kar je po Zakonu o elektronskih komunikacijah prekršek.

Med zlorabe se ne uvrščajo le nadležni klici, temveč vsako dejanje, ki po nepotrebnem zaseda linijo, na primer prijava dogodka, ki se ni zgodil.

Zoper njega bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.