Svet Policijskega sindikata Slovenije se je preoblikoval v stavkovni odbor. Vzrok je neučinkovitost ter po mnenju sindikata očitno zavlačevanje pogajanj vladne strani za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost, ki potekajo že več kot leto dni. Če se jim ne uspe dogovoriti, napovedujejo možnost stavke še pred volitvami.

Kot so poudarili v policijskem sindikatu, vlada namesto sklenitve aneksa, v katerem bi se uredila ključna vprašanja, predlaga zgolj podpis dogovora brez jasnih zagotovil in pravne zaveze izvršljivosti.

"Pri tem ključna vprašanja urejanja delovnih pogojev, kot so izmensko delo, delo ob praznikih, nadure, odmori in počitki, vzpostavitve kariernega sistema v policiji in ureditev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v tarifnem delu, prelagajo v nedoločeno prihodnost, zgolj z obligacijo prizadevanja, pri čemer se določene rešitve pogojujejo tudi z morebitnimi spremembami druge zakonodaje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Preoblikovanje "organiziran in zakonit okvir za nadaljnje korake"

V sindikatu poudarjajo, da delujejo izključno v zaščito pravic in dostojanstva članstva zaposlenih v ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi, obenem pa opozarjajo, da preoblikovanje v stavkovni odbor pomeni "organiziran in zakonit okvir za nadaljnje korake ter jasen pritisk za sprejem takojšnjih in zavezujočih rešitev".

Če se jim o rešitvah ne bo uspelo dogovoriti, ne izključujejo stavke še pred parlamentarnimi volitvami

Dodatno pojasnjujejo, da so še vedno pripravljeni za tvorno sodelovanje z namenom iskanja pravno zavezujočih rešitev, ki pa morajo biti izvedene "v določenih realnih in razumnih rokih". Če se jim o teh rešitvah ne bo uspelo dogovoriti, bodo prisiljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva sindikalnega boja za dosego dogovorjenih ciljev, vključno z napovedjo stavke, kot je za STA dejal podpredsednik sindikata Marko Jakac, že pred parlamentarnimi volitvami. V sredo je nov krog pogajanj, je dodal.