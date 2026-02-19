V prostorih Generalne policijske uprave Ljubljana se je zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrla oseba, zaposlena v Policiji.

"Glede na do sedanje ugotovitve ne gre za sumljivo smrt in tudi ne za dogodek, v katerem bi šlo za izvajanje policijskih pooblastil," so še zapisali.

Več informacij zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo. Ob tem zavračajo vsa zlonamerna namigovanja o vzroku smrti.

Slovenske novice sicer poročajo, da je dežurna inšpektorica zaslišala pok in v sosednjem prostoru našla 23-letnega policista.

