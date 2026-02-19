Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tragičen dogodek v slovenski policiji

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V prostorih Generalne policijske uprave Ljubljana se je zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrla oseba, zaposlena v Policiji.

Na GPU Ljubljana so za Siol.net pojasnili, da se je včeraj v njihovih prostorih zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrla oseba, zaposlena v Policiji.

"Glede na do sedanje ugotovitve ne gre za sumljivo smrt in tudi ne za dogodek, v katerem bi šlo za izvajanje policijskih pooblastil," so še zapisali. 

Več informacij zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo. Ob tem zavračajo vsa zlonamerna namigovanja o vzroku smrti. 

Slovenske novice sicer poročajo, da je dežurna inšpektorica zaslišala pok in v sosednjem prostoru našla 23-letnega policista. 

V primeru stiske pomoč lahko poiščete pri izbranem zdravniku, če ta ni dosegljiv, se lahko obrnete na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v Centru za zunajbolnišnično psihiatrijo v Ljubljani, kjer so dosegljivi na telefonski številki 01 475 06 70.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123

Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111.

Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski.

Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je dostopno na telefonski številki 080 11 55. Dosegljiva je vsak dan, 24 ur.
