Avtor:
R. S.

Sobota,
21. 2. 2026,
20.13

33 minut

Dunajska policija pod pritiskom: očitki o podkupninah in lovu po bazah podatkov

R. S.

Avstrijski policist ob službenem vozilu na terenu. (Simbolična fotografija)

Avstrijski policist ob službenem vozilu na terenu. (Simbolična fotografija)

Foto: Guliverimage

Polkovnik in glavni inšpektor dunajske policije se soočata z resnimi obtožbami: sta bila podkupljena ali ne, se sprašujejo v Avstriji? Prvi obrisi afere, zaradi katere sta bila visoka policijska uslužbenca začasno suspendirana, se berejo kot zgodba iz kriminalke, poroča avstrijski Krone.

Vse se je začelo z izjavami razvpitega "Mini-Benka", Lukasa Neugebauerja, v Avstriji znanega kot propadlega nepremičninskega podjetnika in nekdanjega milijonarja. Po poročanju avstrijskega časnika Krone je 33-letnik v zaslišanjih podal hude obtožbe proti dvema višjima policijskima predstavnikoma, ki sta zdaj začasno odstranjena z dela.

Neugebauer naj bi govoril o plačilih za informacije in o nezakonitih poizvedbah v policijskih sistemih – o vpogledih v podatke prek policijskih računalnikov, ki naj ne bi imeli zakonite podlage.

Tudi "ključna priča" je pod preiskavo

Avstrijski mediji ob tem poudarjajo, da je Neugebauer hkrati še vedno pod drobnogledom zaradi suma več kaznivih dejanj – med drugim naj bi šlo za sporne in domnevno goljufive posle v gradbenih projektih.

Pripadnika avstrijske policije v taktični opremi med posredovanjem. (Simbolična fotografija)
Foto: Guliverimage

Zanimiva in za zgodbo pomembna podrobnost je, da naj bi imel eden od suspendiranih policistov pod svojim okriljem tudi zaupnega informatorja, ki naj bi preiskovalcem v primeru korupcije posredoval podatke prav o Neugebauerju. Drugi obtoženi, gospodarski strokovnjak in kriminolog, pa naj bi Neugebauerja v preteklosti tudi sam preiskoval.

Govorice o maščevanju, a tožilstvo je ukrepalo

Po poročanju Krone policijski insajderji šepetajo o možnem maščevalnem udarcu osramočenega nepremičninarja proti ljudem, ki mu niso bili po volji. Vendar naj bi Centralno državno tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo (WKStA) ocenilo, da je dokazov dovolj za odreditev prisilnih ukrepov.

Hišne preiskave na postajah in doma

Po poročanju Krone so preiskovalci zato opravili hišne preiskave na dveh policijskih postajah, kjer sta delovala suspendirana uslužbenca, ter tudi na njunih zasebnih naslovih. To po navedbah avstrijskih medijev ni izboljšalo že tako napetih odnosov med policijo in pravosodjem.

Zdaj bo ključna analiza zaseženih nosilcev podatkov in dokumentacije, ki bi morala pokazati, kaj se je v resnici dogajalo v ozadju afere – ali je šlo za korupcijo, zlorabo dostopa do podatkov, osebna obračunavanja ali kombinacijo vsega naštetega, poroča Krone.

