Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
28. 5. 2026,
11.11

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Maribor prometna nesreča alkohol pijani vozniki policija avtomobil vozilo

Četrtek, 28. 5. 2026, 11.11

1 ura, 20 minut

V Mariboru pijani voznik povzročil prometno nesrečo: v krvi je imel več kot 2,4 promila

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
slovenska policija | Pri obeh prometnih nesrečah na območju policijske uprave Maribor sta bila voznika pod vplivom alkohola, nastala pa je tudi materialna škoda. | Foto STA

Pri obeh prometnih nesrečah na območju policijske uprave Maribor sta bila voznika pod vplivom alkohola, nastala pa je tudi materialna škoda.

Foto: STA

V Mariboru so policisti obravnavali dve prometni nesreči. V prvi prometni nesreči z materialno škodo je voznik osebnega avtomobila trčil v drugega, prav tako so policisti ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola (1,16 mg/l alkohola), kar je okoli 2,4 promila alkohola v krvi. V drugi obravnavani prometni nesreči pa je voznik trčil ob robnik, pri tem pa so policisti ugotovili tudi, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l alkohola).

Policisti so v sredo v Mariboru obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik osebnega vozila trčil v drugo vozilo. V policijskem postopku so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,16 mg/l alkohola v izdihanem zraku (kar je 2,42 promila alkohola v krvi), so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti v okviru prometne nesreče še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Prav tako bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Voznik z avtom trčil v robnik in se nedostojno vedel do policije

Prav tako se je prometna nesreča pod vplivom alkohola zgodila tudi na območju Grajene v občini Ptuj, kjer so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Voznik je v prometni nesreči trčil ob robnik, v postopku pa je bilo ugotovljeno, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l alkohola), kar v izdihanem zraku znaša približno 1,31 promila (g/kg) alkohola v krvi.

Policisti so vozniku odredili pridržanje zaradi različnih kršitev - med njimi tudi zaradi nedostojnega vedenja, prav tako pa so mu izdali tudi plačilni nalog. Sledi tudi obdolžilni predlog na sodišče zaradi vožnje v pijanem stanju, so še zapisali na policiji.

nadzor, avtobusi
Novice Pijan voznik avtobusa prevažal otroke
Voznica, alkohol, vožnja pod vplivom alkohola
Novice Slovenska policija ujela pijani voznici: ena napihala več kot tri promile!
Maribor prometna nesreča alkohol pijani vozniki policija avtomobil vozilo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.