V Mariboru pijani voznik povzročil prometno nesrečo: v krvi je imel več kot 2,4 promila

V Mariboru so policisti obravnavali dve prometni nesreči. V prvi prometni nesreči z materialno škodo je voznik osebnega avtomobila trčil v drugega, prav tako so policisti ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola (1,16 mg/l alkohola), kar je okoli 2,4 promila alkohola v krvi. V drugi obravnavani prometni nesreči pa je voznik trčil ob robnik, pri tem pa so policisti ugotovili tudi, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l alkohola).

Policisti so v sredo v Mariboru obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik osebnega vozila trčil v drugo vozilo. V policijskem postopku so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,16 mg/l alkohola v izdihanem zraku (kar je 2,42 promila alkohola v krvi), so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti v okviru prometne nesreče še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Prav tako bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Voznik z avtom trčil v robnik in se nedostojno vedel do policije

Prav tako se je prometna nesreča pod vplivom alkohola zgodila tudi na območju Grajene v občini Ptuj, kjer so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Voznik je v prometni nesreči trčil ob robnik, v postopku pa je bilo ugotovljeno, da vozi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l alkohola), kar v izdihanem zraku znaša približno 1,31 promila (g/kg) alkohola v krvi.

Policisti so vozniku odredili pridržanje zaradi različnih kršitev - med njimi tudi zaradi nedostojnega vedenja, prav tako pa so mu izdali tudi plačilni nalog. Sledi tudi obdolžilni predlog na sodišče zaradi vožnje v pijanem stanju, so še zapisali na policiji.