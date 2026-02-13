Na tekmi med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi se je zgodil zanimiv pogovor med Luko Dončićem in glavnim trenerjem J. J. Redickom. A tokrat nista govorila o košarki, ampak o slogu oblačenja našega košarkarskega zvezdnika.

Los Angeles Lakersi so v noči na petek brez težav premagali Dallas Maverickse z izidom 124:104. Na tekmi je blestel 41-letni LeBron James, medtem ko je Luka Dončić v vsakdanjih oblačilih spremljal tekmo s klopi. Prav njegova oblačila pa so bila tema pogovora med Ljubljančanom in prvim trenerjem Jezernikov. Pravzaprav je šlo za zbadanje, ki ga lahko pri Luki večkrat vidimo.

"Kakšna jakna je to? Je to bluza in jakna? Sprašujem te, kako bi sploh opisal to jakno. Ni bomber jakna, ni navadna jakna, je bluza in jakna," se je ob koncu tretje četrtine na Dončića spravil Redick. Luka mu je odgovoril samo: "Jakna je."

Luka Dončić že nekaj časa ne igra. Foto: Reuters

Kdaj se bo vrnil?

Ljubljančan zaradi nategnjene stegenske mišice tokrat spet ni igral. To je bila četrta zaporedna tekma, ki jo je izpustil, skupno pa že 12. v tej sezoni. Luka lahko izpusti samo še pet tekem, če želi biti v konkurenci za izbor najkoristnejšega košarkarja rednega dela (MVP). Kdaj bi se Dončić lahko vrnil na parket oziroma kako resna je poškodba? Sprva so zagotavljali, da ne gre za resnejšo poškodb, a njegov nastop na nedeljski tekmi All Star ostaja pod vprašajem.

