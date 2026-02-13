Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
13. 2. 2026,
21.49

5 minut

All Star tekma

Luka Dončić prejel zeleno luč

Š. L.

Luka Dončić | Luka Dončić bo, kot vse kaže, igral na tekmi vseh zvezd. | Foto Reuters

Luka Dončić bo, kot vse kaže, igral na tekmi vseh zvezd.

Foto: Reuters

Kot vse kaže, bo slovenski as Luka Dončić v nedeljo nastopil na svoji šesti tekmi All Star lige NBA. Kot poroča Marc Stein, bo Dončić v nedeljo lahko na parketu v Intuit Domu v Inglewoodu nekaj minut, potem ko je uspešno opravil trening.

Slovenski košarkarski as je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnje štiri tekme v dresu Los Angeles Lakers, vključno zadnjo, na kateri so LA Lakers ugnali Dallas Mavericks. Skupno je Slovenec izpustil dvanajst tekem v tej sezoni, dolgo časa je bila v zraku tudi udeležba na tekmi vseh zvezd v nedeljo, a kot kaže, bo Dončić stisnil zobe in se udeležil revialne tekme zvezdnikov, v kateri se bo ekipa ZDA pomerila proti ekipi sveta.

"Lakersov Luka Dončić je po informacijah ligaških virov za TheSteinLine resnično na dobri poti, da zaigra krajši čas na nedeljski tekmi All-Star, potem ko je v četrtek opravil dober trening," je poročal Marc Stein.

Dončić je sicer na vseh vmesnih glasovanjih za All Star tekmo in tudi na koncu zbral največ glasov navijačev, po glasovanju medijskih predstavnikov se je uvrstil na drugo mesto, po glasovanju košarkarjev pa na šesto. Dončić je med vsemi prejel največ glasov navijačev, kar 3.402.967. 

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, preostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov. Za omenjene tekme so navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa so nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat pri glasovanju ni bilo. 

